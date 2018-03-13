В Казани отремонтируют участок улицы Аделя Кутуя

Участок улицы Аделя Кутуя длиной 500 м в Казани обновят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году в Казани отремонтируют 500 м улицы Аделя Кутуя — участок от дома №104 до улицы Бухарская, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Сделают это в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В ходе ремонта на площади 3500 кв.м снимут старый асфальтобетон и уложат новый слой высококачественного асфальтобетона. Запланировано устройство бортового камня и нанесение дорожной разметки.

Этот участок включен в план ремонта при учете обращений жителей Казани в информационную систему «Народный контроль», а также «Карты убитых дорог» Общероссийского Народного Фронта.