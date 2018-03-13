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В Казани отремонтируют участок улицы Аделя Кутуя
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В Казани отремонтируют участок улицы Аделя Кутуя 

АиФ Казань 13 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Участок улицы Аделя Кутуя длиной 500 м в Казани обновят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году в Казани отремонтируют 500 м улицы Аделя Кутуя — участок от дома №104 до улицы Бухарская, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Сделают это в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
В ходе ремонта на площади 3500 кв.м снимут старый асфальтобетон и уложат новый слой высококачественного асфальтобетона. Запланировано устройство бортового камня и нанесение дорожной разметки.
Этот участок включен в план ремонта при учете обращений жителей Казани в информационную систему «Народный контроль», а также «Карты убитых дорог» Общероссийского Народного Фронта.
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