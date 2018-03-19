В сеть слили все подробности новой части «Мстителей»

На одном из анонимных форумов появились подробности нового фильма киновселенной Marvel — «Мстители: Война бейсконечности».

Будьте осторожны, далее следуют СПОЙЛЕРЫ.

Итак, свежий фильм Marvel начнется с флэшбека — в нем Цилистиал уничтожает родную планету Таноса с помощью Камня Силы. В настоящем Танос уничтожит планету Касандр, используя то же средство. Далее сцена, уже знакомая зрителю по «Тору: Рагнарек» — Танос нападает на корабль, убивает Локки и завладевает Камнем Космоса. Халк исчезает в портале и прибывает к Доктору Стрэнджу, где уже в образе Брюса Беннера предупреждает его о вторжении Таноса. Локки остается в открытом космосе. Тор сталкивается с кораблем Стражей Галактики. Здесь они разбиваются на команды. Одни — идут добывать новое оружие в Космическую кузницу, другие — в поисках Камня Реальности отправляются к Коллекционеру.

В это время в Нью-Йорк прибывает Тонни Старк, он объединяется со Стрэнджем, Беннером и Вонгом. И тут — корабль прислужников Таноса внезапно атакует Манхэттен. Беннеру, не сумевшему превратиться в Халка, приходит на помощь Человек-паук, и армия отступает.

Танос убивает Коллекционера, чтобы завладеть Камнем Реальности, но здесь он сталкивается со Стражами Галактики, которым удается украсть камень и сбежать. В этой сцене Гамора снова встречает Небулу.

Топор Громобой — новое оружие для Тора. Он сам в компании с Грутом и Енотом получили его в Космической кузнице гномов, попытки уговорить их присоединиться к ним в борьбе против Таноса оказались тщетны. Выясняется, что именно гномы помогли Таносу достать его Перчатку бесконечности, а затем и вовсе то, что главный злодей киновселенной — оказывается спаситель людей. В ходе разговора появляется армия Таноса, герои не сразу замечают ее. Далее следует масштабное сражение, Тор, Грут и Енот успевают сбежать.

Тони Старк собирает мстителей в Ваканде, на встречу приглашены: Соколиный глаз, Воитель, Стив Роджерс , Черная вдова и Сокол. Черный орден (приспешники Таноса) атакуют Вижна и Ванду. На подмогу им приходят Наташа, Стив и Сэм. Вижн сильно ранен, Ванда принимает решение спрятать его в Ваканде.

Тор вместе со Стражами прилетает на Землю на корабле. Обе команды, а также Ник Фьюри и Мария Хилл отправляются в Ваканду. Там все мстители, включая Черную Пантеру обсуждают подробности Камней Бесконечности. Танос нападает на Ваканду. Супергероям удается сократить число его армии, но в этой схватке погибает Вижн.

У мстителей — Камень времени, Камень реальности и Камень разума. У Таноса — Камень силы и Камень космоса. Гамора предполагает, что Камень души может находится на Титане. Стражи Галактики, Железный Человек, Доктор Стрэндж и Человек-Паук отправляются туда и забирают с собой все камни, чтобы на Ваканду не напали снова.

Герои ищут Камень души на Титане, но внезапно появляется Танос и говорит, что он только этого и ждал. Он избивает супергероев, убивает Небулу и забирает все Камни бесконечности, напоследок сказав, что Камень Души и есть Титан. В итоге Танос — победитель, он заполняет свою Перчатку бесконечности, выдирая Камень души из сердца планеты, смеется и щелкает пальцами. Правдив ли этот сюжет — узнаем же скоро, а пока наслаждаемся трейлером фильма «Мстители: Война бейсконечности»