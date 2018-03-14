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Реставраторов фонтанов на ВДНХ назовут в начале апреля
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Реставраторов фонтанов на ВДНХ назовут в начале апреля 

Управа Останкинского района 14 марта 2018
Фото: Управа Останкинского района
Легендарные фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на Главной выставке страны будут восстановлены. Имена реставраторов назовут после подведения итогов конкурса; ожидается, что это произойдёт в начале апреля.
Согласно данным, опубликованным на портале «РосТендер», на фонтане «Каменный цветок» обновят гранитную облицовку, чугунные скульптуры «Натюрморт», «Гуси» и «Осетры», а также восстановят позолоту и мозаичный декор из смальты. Будет отремонтирована и сама чаша бассейна.
В ходе реставрации «Дружбы народов» статуи снимут и покроют сусальным золотом. Также специалистам предстоит восстановить утраченные части ансамбля — элементы бронзовых розеток и венков, снопа и обрамлений ярусов.
Завершить восстановительные работы могут в первой половине 2019 года. (иб)
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