Реставраторов фонтанов на ВДНХ назовут в начале апреля

Легендарные фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на Главной выставке страны будут восстановлены. Имена реставраторов назовут после подведения итогов конкурса; ожидается, что это произойдёт в начале апреля.

Согласно данным, опубликованным на портале «РосТендер», на фонтане «Каменный цветок» обновят гранитную облицовку, чугунные скульптуры «Натюрморт», «Гуси» и «Осетры», а также восстановят позолоту и мозаичный декор из смальты. Будет отремонтирована и сама чаша бассейна.

В ходе реставрации «Дружбы народов» статуи снимут и покроют сусальным золотом. Также специалистам предстоит восстановить утраченные части ансамбля — элементы бронзовых розеток и венков, снопа и обрамлений ярусов.

Завершить восстановительные работы могут в первой половине 2019 года. (иб)