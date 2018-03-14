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В Орле актёры и учёные прочитают произведения Тургенева
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В Орле актёры и учёные прочитают произведения Тургенева 

РИА 57 14 марта 2018
Фото: РИА 57
В Орловском госуниверситете им. И. С. Тургенева совместно с телеканалом «Первый Областной» запущен проект «Читальный зал», посвящённый 200-летию И. С. Тургенева.
По информации пресс-службы правительства Орловской области, ученые, телеведущие, актеры, музыканты и многие другие орловцы в программе «Читальный зал» прочтут любимые произведения великого писателя. Выступление прокомментируют преподаватели Института филологии и другие сотрудники опорного вуза.
Специалисты рассказывают об истории создания произведения, его композиции, жанре, основной мысли, уточнили в пресс-службе.
Программу «Читальный зал» можно посмотреть на YouTube-канале ОГУ и на официальном сайте телеканала «Первый Областной».
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