В Орле актёры и учёные прочитают произведения Тургенева

В Орловском госуниверситете им. И. С. Тургенева совместно с телеканалом «Первый Областной» запущен проект «Читальный зал», посвящённый 200-летию И. С. Тургенева.

По информации пресс-службы правительства Орловской области, ученые, телеведущие, актеры, музыканты и многие другие орловцы в программе «Читальный зал» прочтут любимые произведения великого писателя. Выступление прокомментируют преподаватели Института филологии и другие сотрудники опорного вуза.

Специалисты рассказывают об истории создания произведения, его композиции, жанре, основной мысли, уточнили в пресс-службе.

Программу «Читальный зал» можно посмотреть на YouTube-канале ОГУ и на официальном сайте телеканала «Первый Областной».