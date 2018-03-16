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Эксперимент: как подростки ищут ответы на вопросы, если гуглить нельзя
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Эксперимент: как подростки ищут ответы на вопросы, если гуглить нельзя 

Letidor.ru 19 часов назад
Фото: Letidor.ru
Жизнь современного школьника совсем не похожа на жизнь школьника, например, двадцать лет назад. Современные технологии стремительно меняются с каждым годом, что сильно влияет на систему образования и в целом на жизнь современных подростков.
Если раньше чтобы подготовить доклад, нужно было потратить не один час за книгами в библиотеке, то интернет, вбить запрос в поисковую строку — и через секунду вся информация как на ладони.
В связи с таким быстром темпом развития технологий многие родители склонны считать, что современные подростки потеряли способность добывать нужную им информацию самостоятельно, что без интернета они не справятся или потратят в разы больше времени, чем если бы ту же информации искал подросток несколько лет назад.
Сегодня в видеоролике вы увидите, как же на самом деле с задачей справятся подростки, если смогут воспользоваться только печатными материалами.
В качестве эксперимента школьникам были предложены задания из разных областей знаний, а как они с этим справятся, вы узнаете, посмотрев видео!
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