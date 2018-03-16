Почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья прикрепились к поликлиникам через интернет

За первые недели марта около 1,5 тысяч жителей Подмосковья прикрепились к поликлинике в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала марта на сайте госуслуг запущена возможность электронного прикрепления к медучреждению всего за сутки. Только за две недели данной услугой воспользовались почти 1,5 тысячи жителей Подмосковья», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

По его словам, у жителей области отпала необходимость лично обращаться в поликлинику для прикрепления к ней. Заполнив в режиме онлайн электронную форму на портале государственных услуг (uslugi.mosreg.ru), пользователь может это сделать через интернет за максимально короткий срок.

«Решение о прикреплении будет принято за один день. Подача заявления не требует предоставления даже сканов документов. После прикрепления человеку будут доступны электронные услуги «Запись к врачу» и «Вызов врача на дом», — добавил Марков.

Благодаря активной работе по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения области, подмосковные жители все чаще используют интернет для получения тех или иных услуг.

В частности, с начала этого года более 550 тысяч раз жители воспользовались инфоматами, которые установлены в медучреждениях, почти 377 тысяч раз люди записались к врачу через единый контакт-центр по номеру 8-800-550-50-30, а около 1 миллиона жителей Подмосковья каждый месяц записываются к врачу онлайн.