Во Владимире 13-летняя девочка умерла у себя дома

Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, трагедия произошла в воскресенье, 11 марта. Девочка ушла принимать ванну. Через некоторое время её начали звать бабушка и мама, но подросток не реагировала. Родные взломали двери и увидели, что ребенок лежит в воде и не дышит.

Медэксперты пришли к заключению, что смерть девочки наступила в результате утопления. В ходе проверки правоохранители выяснили, что в феврале школьница уже теряла сознание. Тогда у нее впервые проявились симптомы болезни.

Следователи проводят провреку по данному факту.