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Во Владимире 13-летняя девочка умерла у себя дома
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Во Владимире 13-летняя девочка умерла у себя дома 

АиФ Владимир 14 марта 2018
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, трагедия произошла в воскресенье, 11 марта. Девочка ушла принимать ванну. Через некоторое время её начали звать бабушка и мама, но подросток не реагировала. Родные взломали двери и увидели, что ребенок лежит в воде и не дышит.
Медэксперты пришли к заключению, что смерть девочки наступила в результате утопления. В ходе проверки правоохранители выяснили, что в феврале школьница уже теряла сознание. Тогда у нее впервые проявились симптомы болезни.
Следователи проводят провреку по данному факту.
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