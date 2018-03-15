Топ-11 самых современных зданий в Нижнем Новгороде. Голосуем за красоту

Ранее мы рассказывали, что из проектов-лидеров профессиональное жюри выбрало победителя архитектурного рейтинга.

Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода — регулярный общественный конкурс новостроек, проходит с 1997 года: раз в два года определяется лучшее здание города.

Рейтинг подсчитывается на основе двух этапов опросов. В опросе участвует несколько десятков респондентов, готовых обосновать и прокомментировать свой выбор. После подсчета их голосов определяется короткий список — лучшие здания города за два года.

В этом году проекту «Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода» исполняется 20 лет: ровно столько насчитывает традиция презентовать архитектурные итоги в виде торта — кондитерской модели здания-победителя.

Теперь вы можете познакомиться со всеми претендентами. Всем проектам в рейтинге придумали оригинальные названия.

«Владимир на Фучика»

Авторы проекта: Елена Миронова, Ольга Грачева, Сергей Поливанов

«Горбыль»

Проект Бюро Горшунова IGOR_А «Жар-птица»

Рынок в Советском районе. Архитектор Игорь Широков

«Брат с угла»

Офисное здание — пристрой к существующему офисному зданию — памятнику архитектуры. ТМА Быкова, архитекторы А. Сазонов, Д. Слепов. Новое здание спроектировано и построено в 2016–2017 гг.

«Сдвиг по фазе»

Генеральный проектировщик: ООО «Золотое Сечение» Авторский коллектив: А. Мурунов, С. Кислицын, А. Ерохин, С. Белова.

«Маршал»

Жилой комплекс «Маршал Град» (I очередь строительства) Проектирование 2014–2015гг. Строительство 2016–2017гг. Авторский коллектив: Никишин В., Рубцов А. (ГАП), Слепова И.

«Броненосец Родион»

Частный, гостевой дом на улице РодионоваАвторы Зоя Рюрикова, Ольга Грачева, Анаит Огаджанян, Михаил Ногинов.

Ресторан «Верхний Нижний»

Проект — победитель Рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода-2018.

Здание ресторана на склоне Александровского сада, на Верхне-Волжской набережной. Архитектурные решения — ООО НПО «Архстрой», авторы: Александр Дехтяр, Ольга Барабанова

«Караваиха»

Жилые дома № 118 и № 122 на проспекте Гагарина. Архитекторы — авторы проекта: Б. Г. Тарасов, Д. В. Жезляев, И. В. Вихорев.

Композиция застройки развивается от памятника сталинской архитектуры по фронту проспекта Гагарина. Постепенное повышение этажности от 7–15–17 этажей дома № 118 к 18 этажам дома № 122, обозначающего въезд на улицу Батумская с проспекта Гагарина.

«Горшунов в лесу» (реконструкция 80-х)

Реконструкция заброшенного недостроенного корпуса. Был построен первый этаж в конце 80-х годах и забыт до 2016. Бюро Горшунова IGOR_AI, рабочий коллектив: Горшунов С., Шишкин А., Феоктистова А., Долинская А.

«Голдфингер»

А какой проект понравился вам? Голосуем.