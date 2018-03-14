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«Всё тело покрылось сыпью»: у 6-летней екатеринбурженки развилась аллергия на стиральный порошок
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«Всё тело покрылось сыпью»: у 6-летней екатеринбурженки развилась аллергия на стиральный порошок 

e1.ru 14 марта 2018
Фото: e1.ru
Как рассказали её родители, необычную реакцию кожи они заметили вчера вечером, а сегодня обратились в больницу. Врачи сказали, что это может быть аллергия на вещи, постиранные порошком BiMax, и это уже не первый случай.
— Вчера вечером появилась сыпь, экземы по всему телу, всё чесалось и болело, появились волдыри, довольно жутко смотрелось, — рассказал папа девочки Денис. — Мы не знали, на что грешить, аллергии ни на что никогда не было. Единственное подозрение — на стиральный порошок BiMax. В поликлинике нам сказали, что это не первый случай, когда именно на этот стиральный порошок проявляются такие аллергии у детей. Сказали, что хорошо, что обратились, иначе мог бы развиться отёк Квинке, ребёнок мог бы вообще задохнуться.
Врач поставил девочке предварительный диагноз «Крапивница». Сейчас екатеринбуржцы собираются написать заявление в Роспотребнадзор с просьбой проверить производителей порошка и ищут тех, кто также пострадал от него.
— За последний год к нам жалобы по поводу порошка пока не поступали, но мы готовы их принимать, — рассказали E1.RU в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. — Если к нам придут жители города с жалобами, то мы проведём проверку порошка.
Порошок BiMax производит группа компаний «Нэфис». Предоставить комментарий ситуации они обещали в течение 10 дней после письменного запроса.
Кстати, мы развенчивали околонаучные мифы об аллергии в нашей рубрике «Учёные против мифов». В одном из выпусков мы говорили с доктором медицинских наук, главным внештатным специалистом — аллергологом-иммунологом Министерства здравоохранения Свердловской области Евгением Бельтюковым.
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