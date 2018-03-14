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Где в Ростовской области открыли птичье кафе?
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Где в Ростовской области открыли птичье кафе? 

АиФ Ростов 14 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Необычная кормушка для птиц появилась в посёлке Рассвет Аксайского района.
В посёлке Рассвет Аксайского района появилась необычная кормушка для птиц.
Деревянная избушка с вывеской «Кафе „Залетайка“ находится в сосновой рощице. У пернатых даже есть своё „блюдо дня“. В меню — зерно, хлеб и сало.
О необычном скворечнике рассказала ростовский фотограф Ираида Каханчик. Именно она первой выложила снимок „Залетайки“ в Инстаграм, который набрал множество лайков.
В комментариях отметилась и жительница Рассвета, сообщив, что это дело рук её мужа и сына. По её словам, они надеются на поддержку и остальных любителей всего живого.
Возможно, благодаря такому примеру, птичьих кафе, особенно в холодное время года, станет гораздо больше.
Публикация от Ростов-на-Дону в картинках. (@iraida_i_rostov) Мар 4, 2018 в 10:39 PST
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