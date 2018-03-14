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Школьница утонула в ванной
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Школьница утонула в ванной 

ТВ-МИГ 14 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса animalsfoto.com  Следственный комитет по Владимирской области сообщил о том, что в воскресенье в собственной ванной захлебнулась и утонула 13-летняя школьница из областного центра.
Все происходило днем. Вряд ли стоит удивляться, что Вероника мылась одна — все-таки ребенку было не 5 лет. Когда ее окликнули мама и бабушка, которые находились дома, из ванной никто не ответил. Родные вбежали в ванную комнату и обнаружили девочку в воде без признаков жизни. До приезда скорой помощи мама и бабушка пытались реанимировать Вику, но тщетно, врачи констатировали смерть ребенка.
Следственный комитет по Владимирской области начал доследственную проверку. По экспертному заключению смерть погибшей наступила в результате утопления, но о точных причинах трагедии специалисты смогут ответить после проведения гистологической экспертизы.
Также следователи выяснили, что совсем недавно — всего месяц назад девочка теряла сознание, после чего она лечилась в одном из медучреждений Владимира. Так что не исключено, что девочка в ванной вновь потеряла сознание и захлебнулась.
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