Гимназист ранил ножом мальчика в Петербурге

В Санкт‐Петербурге мальчик ранил ножом одноклассника. Прокуратура инициировала проверку по факту этой информации в СМИ, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел в минувшую среду, 7 марта, на перемене в гимназии № 498 на улице Новоселов. Мальчик скрывал свое ранение пять дней.

На этой неделе родители привезли в больницу раненного ребенка. Медики диагностировали у него

колото-резаное

ранение левого бедра. Рана была старой и успела загноиться от отсутствия лечения, передает сайт «Дни.ру».

После больницы подростка отпустили домой. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее пропускной режим ввели в школах Карелии. Родителей обязали заранее предупреждать классных руководителей о своем посещении учебных заведений. Новые правила начали действовать с 1 марта.