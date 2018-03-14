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Гимназист ранил ножом мальчика в Петербурге
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Гимназист ранил ножом мальчика в Петербурге 

360tv.ru 14 марта 2018
В Санкт‐Петербурге мальчик ранил ножом одноклассника. Прокуратура инициировала проверку по факту этой информации в СМИ, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел в минувшую среду, 7 марта, на перемене в гимназии № 498 на улице Новоселов. Мальчик скрывал свое ранение пять дней.
На этой неделе родители привезли в больницу раненного ребенка. Медики диагностировали у него
колото-резаное
ранение левого бедра. Рана была старой и успела загноиться от отсутствия лечения, передает сайт «Дни.ру».
После больницы подростка отпустили домой. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее пропускной режим ввели в школах Карелии. Родителей обязали заранее предупреждать классных руководителей о своем посещении учебных заведений. Новые правила начали действовать с 1 марта.
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