Нужна помощь: маленький Миша с ДЦП мечтает научиться ходить

У пятилетнего Миши Лазаревича — ДЦП. Ребенок несильно отстает в развитии от сверстников, но не ходит. Благотворительный фонд «Помоги спасти жизнь» обращается к зрителям телеканала «МИР» с просьбой помочь собрать порядка 170 тысяч рублей на лечение мальчика. Мечта у Миши — научиться петь и танцевать, передает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев

Пятилетний Миша пока даже не догадывается, сколько сил требуется сейчас его маме. После ежедневных занятий мальчик с диагнозом «ДЦП» может уверенно сидеть, а это уже немало.

«Мы на данном этапе работаем еще со спиной, руками, учимся сидеть правильно. По-хорошему мы еще не дошли до этапа стояния», — говорит мама Миши Анастасия Лазаревич.

За пять лет они объездили клиники нескольких стран Европы и России. Накопления в семье быстро закончились. О своей работе Анастасии пришлось забыть. Вся жизнь теперь посвящена больному сыну, для которого каждый шаг — борьба со своим телом.

Миша родился недоношенным с повреждением головного мозга, из-за чего и развился детский церебральный паралич. Узнав об этом еще в роддоме, Анастасия решила лечить сына всеми возможными средствами.

«Со стороны кажется, да, действительно невозможно. На самом деле он многое может. И чем больше мы поощряем его «не хочу», тем они дальше у него растут», — говорит она.

Регулярные курсы реабилитации у неврологов по специальной методике и уколы каждые четыре месяца, чтобы снять спазмы мышц — на все это нужны деньги, и немалые. Тут еще и муж-иностранец не выдержал и сбежал на родину. Более двух лет Анастасия бьется за здоровье сына — одна.

«С родными мужа мы поддерживаем отношения по Skype, потому что им в принципе ребенок интересен, но вот финансово они никак не готовы участвовать», — говорит мама мальчика.

Без выходных и перерывов, от курса к курсу. Только так у мальчика есть надежда — хотя бы к семи годам встать на ноги.

«Основа нашего метода заключается в обучении всех членов семьи тем реабилитационным приемам, которые обеспечивают непрерывность реабилитации в домашних и любых других условиях», — говорит детский врач-невролог Дмитрий Муромов.

Стоимость одного курса реабилитации — 170 тысяч рублей. Чтобы помочь Мише научиться ходить, отправьте SMS на номер 3434 со словом «Помогаю» и суммой пожертвования. Для семьи это единственная возможность продолжать лечение.

В феврале в эфире телеканала «МИР» был сюжет о Данииле Жиркове. Тогда удалось собрать в общей сложности один миллион 140 тысяч рублей. Для самого Даниила приобрели сердечный клапан. Оставшиеся средства помогли еще десяти детям. К примеру, cестрам Масленниковым с диагнозом ДЦП, а также Денису Красникову, которому требовалась сложнейшая ортопедическая операция в Германии, и пятилетнему Андрею Карпушеву, нуждавшемуся в операции по восстановлению слуха в США.

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