Прокуратура Москвы проверит обстоятельства гибели львёнка, который «работал» в кальянных

Прокуратура Москвы проверит причины гибели краснокнижного львёнка Мии, с которым устраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы. Зоозащитники уверяют, что редкое животное били и плохо кормили. В желудке у Мии обнаружили клоки волос, крючки и даже большие куски кожи, которые начали гнить в организме животного. Владелец зверя, пытавшийся заработать на фотографиях посетителей с хищником, отрицает все обвинения в жестоком обращении с маленькой львицей. Как уточнили в Генпрокуратуре , за 2016—2017 год из ресторанов и кальянных было изъято более 400 краснокнижных животных. Как стало известно RT, зоозащитница из Амурска Ольга Опарина обратилась в столичную прокуратуру с требованием проверить причины гибели 4-месячной львицы Мии. По мнению Опариной, животное могло погибнуть из-за плохого обращения.

«Ещё несколько недель назад в соцсетях я наткнулась на фотографии с совсем маленьким львёнком в кальянной, и была просто в шоке, — рассказала RT Опарина. — Клубы дыма, все с животным фотографируются. Я тогда обратилась в прокуратуру Московской области, но ответа не последовало. И вот несколько дней назад узнала, что этот львёнок умер. Выяснилось, что владелец ужасно обращался с животным — у Мии был рахит, другие заболевания».

В течении нескольких месяцев Мия принадлежала 31-летнему жителю Москвы Эмилю Панахову. В это время львенка действительно активно использовали для фотосессий. Так, например, с Мией охотно позировали на камеру посетители элитной кальянной в «Москва-Сити» — Vysota 57 Lounge Bar. По словам менеджеров заведения, Панахов ходил к ним как клиент, и несколько раз привозил с собой львёнка.

«Наш хозяин финансировал содержание этой львицы, давал деньги на еду для животного, но когда мы узнали, что Эмиль поднимается к нам после работы в других кальянных, то прекратили помогать и подали заявление в правоохранительные органы », — рассказал RT управляющий Vysota 57 Алексей Зосимчук. В другом заведении, где бывал Панахом со зверем, говорят, что львёнка ограждали от дыма кальянов. «Когда приходил ко мне в заведение, Эмиль сидел с ней только в отдельной комнате, где никто не курил, — расскаазывает RT пиар-директор High Lounge Карина Клюква. — Фотографировались с ней только мои подруги и только без вспышки». Лев в квартире

По словам знакомых любителя редких животных, он завёл львёнка, чтобы заработать. «Он купил её за 120 тыс. руб. именно для платных фотографий, — рассказала RT Ксения Волкова , бывшая сожительница Панахова. —Таскал по салонам красоты, торговым центрам, клубам. Другой, нормальной работы у него не было. Львёнка держал в маленькой квартире — 40 квадратных метров, в которой проживали шесть человек. При этом бил Мию, плохо кормил, должным образом не ухаживал. Сделал за всё время одну прививку и всё». Примечательно, что в январе 2018 года Панахов давал интервью, в которых рассказывал о трудностях содержания такого зверя в квартире. По его словам, он возил львицу на фотосессии, чтобы на вырученные деньги прокормить её, оплатить ветеринара и другие расходы.

«Я сам переживаю, что Мия погибла, — сетует Панахов в разговоре с RT. — Любил её, ухаживал. Тратил огромные деньги на её содержание. Покупал самые дорогие продукты для неё — она была активная и упитанная. Сотни людей видели это и знают. И отдал я её Михаилу, потому что понимал, что она выросла, и в квартире ей некомфортно».

По словам собеседника, зверь ему достался бесплатно от друга, который не смог его содержать.

Михаил Зарецкий, дрессировщик, которому Панахов отдал редкое животное, рассказал RT, что Мия была в ужасном состоянии. «Сначала Эмиль пытался её кому-нибудь продать, а когда не получилось, то принёс мне. У львенка были гематомы на голове, — вспоминает Зарецкий. — Эмиль сказал, что она упала с подоконника. Она для своего возраста была очень маленькая, ничего не ела, а если и ела, то тут же срыгивала. После рентгена выяснилось, что у неё внутри какие-то крючки, куски кожаных вещей, двенадцатиперстная кишка была забита волосами женскими. Может, она съела парик. После операции она три дня жила под капельницами и присмотром врачей, но потом произошло внутреннее кровоизлияние, и Мия умерла. При вскрытии стало понятно, что спасти её было невозможно — внутри были какие-то куски кожи, которые гнили». Уголовное преследование

В Генпрокуратуре RT заявили, что привлекут владельца животного к уголовной ответственности, если будет доказано, что тот плохо ухаживал за львёнком. «Краснокнижное животное может находится в пользовании только с разрешения мосприроднадзора, и для кальянных таких разрешений не выдают, — рассказал RT начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды Евгений Надыршин. — Что касается случая с погибшим львёнком, то для возбуждения уголовного дела требуется провести вскрытие животного, экспертизу. Если доказана смерть животного неестественным путём, а в следствии тех факторов, которые способствовали ухудшению здоровья, созданных именно этим собственником, то абсолютно точно будет решен вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности». Львят через интернет

«Строгого закона о торговле такими животными нет, поэтому их спокойно продают на разных сайтах, вроде «Авито», — поясняет Зарецкий. — Сейчас мода такая у уроженцев Кавказа — заводить таких животных. Потом, когда животное подрастает и начинает кусаться, пытаются от него избавиться. Часто звонят мне и просят забрать. Только за прошлое лето я спас семерых львят».

По данным Генпрокуратуры, за 2017 год надзорные органы вскрыли более 300 случаев незаконного использования диких животных и птиц в коммерческой деятельности, содержания их без соблюдения ветеринарных и санитарных требований. Ущерб от этой деятельности, по подсчётам ведомства, превысил 140 млн руб.

«За 2016—2017 год мы изъяли более 400 краснокнижных животных как раз-таки из таких заведений — кальянных и ресторанов, — говорит Надыршин. — Был случай, когда два дельфина у нас просто погибли из-за того, что их содержали до этого в навозной яме. То есть бывшая навозная яма фермы была освобождена от испражнений, налита вода и 2 дельфина морских там обитали. В объектах рекреации такие нарушения наиболее типичны. Это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростов, там где юг — там, куда люди ездят отдыхать. По тем всем фактам возбуждались уголовные дела, животные изымаются. Животные до вынесения судебного акта помещаются в специализированные приемники».