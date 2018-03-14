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Литературный конкурс «Новая детская книга»: вы ещё успеете прислать работу!
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Литературный конкурс «Новая детская книга»: вы ещё успеете прислать работу! 

Мир фантастики 14 марта 2018
Фото: Мир фантастики
Издательство «Росмэн» напоминает, что совсем скоро завершится приём работ на большой литературный конкурс «Новая детская книга». Но время ещё есть — рукописи перестанут принимать 8 апреля в 20:00 по московскому времени.
Организаторы проводят уже IX сезон конкурса. Его цель — найти талантливых авторов, которые пробуют себя в разных жанрах. Отдельная номинация в этом сезоне отдана подростковой мистике, фэнтези и триллерам. Главный приз «Новой детской книги» — контракт с издательством на публикацию романа. Если вы хотите, чтобы вашу рукопись оценили эксперты, обязательно присылайте её на конкурс!
В состав судей в этом году входят писатель Олег Дивов, писательница, переводчица и автор «Мира фантастики» Наталия Осояну, редактор литературного раздела «Мира фантастики» Борис Невский, а также ведущие сотрудники «Росмэн», литературные агенты Наталья Банке и Юлия Гумен, журналист Ирина Лукьянова и редактор сайта Bibliogid.ru и сотрудник Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин. Как и в прошлом сезоне, «Мир фантастики» вручит свой специальный приз. Как поучаствовать?
Подготовить файл с рукописью. В номинации «Фэнтези. Мистика. Триллер» принимаются работы от 8 до 15 авторских листов (1 а.л. = 40 000 знаков с пробелами). В файле не должно быть вашей фамилии или контактных данных. Все работы, поступающие на конкурс, вносятся в специальный реестр, где каждой заявке присваивается номер, так что точно ничего не перепутается. Написать в отдельном файле синопсис на 3000 знаков и полностью изложить в нём сюжет (включая развязку). Синопсис — это презентация вашей книги, он нужен жюри для того, чтобы составить адекватное представление о рукописи до её прочтения и потом не забыть её сюжет. Зайти на сайт конкурса в раздел «Приём рукописей» и заполнить форму.
13 июня 2018 года будет объявлен лонг-лист конкурса, 2 июля появится и шорт-лист, куда войдут по 10 заявок из каждой номинации.
С полными правилами можно познакомиться на сайте издательства.
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