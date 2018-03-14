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Сколько он заработает? Юрий Дудь приехал в «Гринвич», чтобы снять кучу рекламных роликов
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Сколько он заработает? Юрий Дудь приехал в «Гринвич», чтобы снять кучу рекламных роликов 

e1.ru 14 марта 2018
Фото: e1.ru
В Екатеринбург приехал интернет-журналист и главред Sports.ru Юрий Дудь. Очевидцы заметили его в «Гринвиче» — со съемочной группой.
Илья Клюжин, официальный представитель «Общества Малышева, 73», рассказал Е1.RU, что готовится рекламная кампания «Гринвича», «Пассажа», «Гиперболы» и кинотеатров — с Юрием Дудем.
— Она будет на YouTube, на ТВ плюс «наружка», — отметил он. — Сюжет очень простой: Юрий Дудь обращается напрямую к зрителю и говорит, почему это классные торговые центры, хорошие магазины и кинотеатры. Рекламная кампания продлится до конца года — будет снято много сюжетов на разнообразные темы, которые нас интересуют.
Не так давно Юрий Дудь приезжал в Екатеринбург, чтобы взять интервью у Евгения Ройзмана.
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