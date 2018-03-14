Сколько он заработает? Юрий Дудь приехал в «Гринвич», чтобы снять кучу рекламных роликов

В Екатеринбург приехал интернет-журналист и главред Sports.ru Юрий Дудь . Очевидцы заметили его в «Гринвиче» — со съемочной группой.

Илья Клюжин, официальный представитель «Общества Малышева, 73», рассказал Е1.RU, что готовится рекламная кампания «Гринвича», «Пассажа», «Гиперболы» и кинотеатров — с Юрием Дудем.

— Она будет на YouTube, на ТВ плюс «наружка», — отметил он. — Сюжет очень простой: Юрий Дудь обращается напрямую к зрителю и говорит, почему это классные торговые центры, хорошие магазины и кинотеатры. Рекламная кампания продлится до конца года — будет снято много сюжетов на разнообразные темы, которые нас интересуют.