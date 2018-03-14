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Пенсионерка поймала гигантского морского окуня в Австралии
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Пенсионерка поймала гигантского морского окуня в Австралии 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Пожилая женщина во время рыбалки поймала необычайно огромного окуня, которого ей помогли достать еще три человека, в Австралии. Позже фотографию с уловом опубликовали в Instagram, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Когда голова окуня показалась из воды, я не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик
— пенсионерка.
Длина рыбы на пять сантиметров больше роста
68-летней
женщины — 162 сантиметра, а вес морского окуня — 60 килограммов.
Отдыхающие обнаружили на пляже австралийского штата Квинсленд огромное рыбообразное существо, напоминающее жуткого монстра из фантастических фильмов.
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