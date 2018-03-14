Пенсионерка поймала гигантского морского окуня в Австралии

Пожилая женщина во время рыбалки поймала необычайно огромного окуня, которого ей помогли достать еще три человека, в Австралии. Позже фотографию с уловом опубликовали в Instagram, сообщил сайт телеканала «Звезда»

Когда голова окуня показалась из воды, я не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик

— пенсионерка.

Длина рыбы на пять сантиметров больше роста

68-летней

женщины — 162 сантиметра, а вес морского окуня — 60 килограммов.

Отдыхающие обнаружили на пляже австралийского штата Квинсленд огромное рыбообразное существо, напоминающее жуткого монстра из фантастических фильмов.