«Беспилотники» в Казанском соборе снимают убранство для пасхальной телетрансляции в новом формате

В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга идет подготовка сюжетов для пасхальной телетрансляции. Как рассказала ИА «Вода живая» руководитель сектора коммуникаций при епархиальном информационном отделе Наталья Родоманова, в этот раз петербуржцев, которые будут смотреть праздничное богослужение с экранов своих телевизоров, ждет совершенно новое качество трансляции.

«Современное телевидение стало широкоформатным, и старые съемки уже мало подходят. Сейчас появились технические средства, позволяющие делать то, что еще несколько лет назад невозможно было представить», — сказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

По ее словам, впервые в Казанском соборе при помощи беспилотных радиоуправляемых летательных аппаратов была отснята монохромная живопись в барабане купола с изображениями сцен из жизни Спасителя от Рождества Христова до Воскресения. Теперь телезрители смогут увидеть вблизи детали богатейшего убранства кафедрального собора Петербурга, включая «оптическую иллюзию» трехмерного пространства, созданную мозаичным полом из разноцветного мрамора в подкупольном пространстве храма, а также барельефы в полуциркульных нишах над входами в собор — скульптурные работы «Взятие Христа под стражу» и «Шествие Христа на Голгофу».

«Наша задача — показать Казанский собор таким, каким его еще не видели ни паломники, ни туристы, ни даже постоянные прихожане», — подчеркнула Наталья Родоманова , отметив, что впереди съемки в Новодевичьем монастыре и Князь-Владимирском соборе, где также будут проходить прямые включения во время пасхального богослужения.

Напомним, главный православный праздник — Светлое Христово Воскресение — будет отмечаться в этом году 8 апреля.