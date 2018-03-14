«Родина» рассказала о вмешательстве России в американские выборы

Седьмой сезон, похоже, будет посвящён борьбе двух стран.

В конце февраля мы рассказывали, что в седьмом сезоне сериал «Родина» превратился в подобие «Карточного домика» — из одного шоу в другое перешли некоторые актёры, а центральной темой стала политика.

Первая половина седьмого сезона создавала иллюзию того, что дальнейшее повествование будет посвящено борьбе с внутренним врагом — а конкретно самодуром-президентом, который нарушает законы и конституцию в личных целях.

Однако в пятом эпизоде, вышедшем в середине марта, в сюжете резко появилась Россия, и, судя по всему, она станет «главным злодеем» сезона.

Впервые заподозрить вмешательство отечественных спецслужб в жизнь Америки в «Родине» можно было ещё неделей ранее. Тогда в сериале появился безымянный персонаж, который устроил информационную диверсию против американского президента.

Неизвестный мужчина, которого играет актёр с русскими корнями Коста Ронин (он же исполнил роль агента КГБ в «Американцах»), проник в госпиталь и с помощью нескольких вырванных из контекста фотографий скормил прессе ложную новость о смерти подростка от рук ЦРУ

Этот «вброс» привёл к кровавой бойне между радикально настроенными американцами (среди них — родители мальчика) и правительственными агентами. Это тут же ударило по репутации президента, так как всю операцию она затеяла, чтобы остановить своего главного критика — опального журналиста.

В следующем эпизоде «Родины» прояснилось, что «русский след» не просто появится в этом сезоне, но и станет главной его темой.

Сразу после информационной диверсии глава американской разведки Сол Беренсон нанёс визит к российском перебежчику Ивану, которого зрители уже видели в одном из прошлых сезонов.

Иван живёт в шикарном загородном доме, купленном на американские деньги, и консультирует ЦРУ по вопросам России. В разговоре с Солом он открыто признал факт российского вмешательства в американские выборы. Он сказал: «Нас поймали за руку».

Как ни странно, Иван заявил, что ещё одна диверсия спустя всего год после предыдущей была бы слишком рискованной. Поэтому он усомнился в том, что утечку в СМИ устроила Россия.

Но Сол с ним не согласился. По его мнению, использование ложной информации о смерти ребёнка — это «почерк» российских спецслужб. Он вспомнил скандальный сюжет Первого канала, где беженка из Славянска рассказала, как при ней украинские силовики якобы казнили маленького мальчика и жену ополченца.

Тогда российское телевидение обвиняли в использовании ложной информации для разжигания ненависти к Украине. По мнению Сола, спустя несколько лет в мире «Родины» российские агенты использовали эту же технику, чтобы подорвать позицию американского президента.

Что в текущей «Родине» никак не вяжется, так это логика действий России. Сначала сценаристы сериала утверждали, что Россия помогла выиграть «своему» кандидату, вмешавшись в выборы. И спустя несколько минут Сол заявил, что Россия пытается снять президента США с поста. Но зачем снимать президента, которому помог выиграть?

Так или иначе, «Родина» имеет все шансы вновь оказаться очень актуальной. В начале сезона от неизвестного яда прямо в тюрьме скончался один из противников президента. И судя по расследованию главной героини, это убийство тоже может оказаться российской диверсией, призванной подорвать доверие к американской власти.

На фоне международного скандала с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля сюжет сериала вновь оказался практически провидческим. И ведь некоторое время назад сценаристы «Родины» угадали с парижскими терактами, показав их подобие в Берлине.

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