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Работники торговли предложили проводить конкурс на лучшее заведение общепита Пскова
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Работники торговли предложили проводить конкурс на лучшее заведение общепита Пскова 

Псковская губерния 14 марта 2018
14 марта в рамках рабочей встречи администрации Пскова и работников торговли областного центра были подведены итоги работы сетевых торговых организаций, предприятий сферы туризма и общепита города Пскова — об этом в своём инстаграме рассказал глава администрации Александр Братчиков. «Обсудили дальнейшее сотрудничество и те проблемы которые бизнес готов решать сам, и те, в решении которых необходимо участие муниципалитета. От участников совещания поступило отличное предложение: к дню работника торговли провести конкурс на лучшее заведение общепита города. Договорились, что такие встречи будут проводиться постоянно», — заключил Братчиков. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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