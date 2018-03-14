Работники торговли предложили проводить конкурс на лучшее заведение общепита Пскова 

14 марта в рамках рабочей встречи администрации Пскова и работников торговли областного центра были подведены итоги работы сетевых торговых организаций, предприятий сферы туризма и общепита города Пскова — об этом в своём инстаграме рассказал глава администрации Александр Братчиков. «Обсудили дальнейшее сотрудничество и те проблемы которые бизнес готов решать сам, и те, в решении которых необходимо участие муниципалитета. От участников совещания поступило отличное предложение: к дню работника торговли провести конкурс на лучшее заведение общепита города. Договорились, что такие встречи будут проводиться постоянно», — заключил Братчиков. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».