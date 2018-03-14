Бесплатные кинопоказы анимационных короткометражек пройдут в САО с 15 марта

Мультфильмы о дружбе покажут в кинотеатре «Искра» на Фестивале анимационного кино.

Московская сеть кинотеатров «Москино», в которую входит «Искра», в этом году стала участником всероссийской акции «Открытая Премьера». Акция приурочена к проведению 23-го Открытого российского Фестиваля анимационного кино.

В рамках фестиваля до 18 марта в Москве запланирован показ около 50 отечественных мультфильмов.

В Северном округе юные зрители смогут бесплатно посмотреть серию из «Барбоскиных» («Здравствуй, Дедушка Мороз!»), короткометражки «Подлинный крокодил», «Бесконечная такса» и другие мультфильмы.

Программа пройдет 15 марта в кинотеатре «Искра», по адресу: ул. Костякова, дом 10. Для участия требуется регистрация.