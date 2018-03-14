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Бесплатные кинопоказы анимационных короткометражек пройдут в САО с 15 марта
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Бесплатные кинопоказы анимационных короткометражек пройдут в САО с 15 марта 

Управа района Коптево города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мультфильмы о дружбе покажут в кинотеатре «Искра» на Фестивале анимационного кино.
Московская сеть кинотеатров «Москино», в которую входит «Искра», в этом году стала участником всероссийской акции «Открытая Премьера». Акция приурочена к проведению 23-го Открытого российского Фестиваля анимационного кино.
В рамках фестиваля до 18 марта в Москве запланирован показ около 50 отечественных мультфильмов.
В Северном округе юные зрители смогут бесплатно посмотреть серию из «Барбоскиных» («Здравствуй, Дедушка Мороз!»), короткометражки «Подлинный крокодил», «Бесконечная такса» и другие мультфильмы.
Программа пройдет 15 марта в кинотеатре «Искра», по адресу: ул. Костякова, дом 10. Для участия требуется регистрация.
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