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Гастрономический фестиваль «Мос/Еда» развернётся в Останкине на семи площадках
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Гастрономический фестиваль «Мос/Еда» развернётся в Останкине на семи площадках 

Управа Останкинского района 14 марта 2018
Фото: Управа Останкинского района
Масштабный фестиваль «Мос/Еда» пройдёт в столице в предстоящие выходные, 17 и 18 марта. В Останкине откроется сразу семь площадок фестиваля; все они будут расположены на территории образовательных учреждений.
— Посетители смогут приобрести качественные фермерские продукты: сыры, рыбу, фрукты и овощи, яйца, молочную продукцию, мед из различных российских регионов. Также покупателей попросят указать наиболее понравившиеся продукты в специальном опросном листе. Лидеры народного голосования представят свою продукцию на региональных ярмарках и ярмарках выходного дня, — пояснила заместитель главы управы Останкинского района Марина Таболова.
Площадки фестиваля «Мос/Еда» в Останкине откроются на территории школ: №1415 (1-я Останкинская ул.); №1531 (ул. Годовикова, 4 и 16а); №1220 (ул. 3-я Новоостанкинская, 6 и ул. Аргуновская, 12, корп. 2); №1518 (пр. Мира, 87) и на территории многопрофильного образовательного центра по адресу Новомосковская ул., 10.
В субботу, 17 марта, площадки будут открыты с 17.00 до 20.00, а в воскресенье, 18 марта, с 8.00 до 20.00. (иб)
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