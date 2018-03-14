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В Брянске стартует 27 международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган+»
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В Брянске стартует 27 международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган+» 

Ревизор.ru 14 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
А также в фестивале «Балаган+» примут участие команды КВН и СТЭМ из Курска, Калуги, Смоленска, Брянска. Певый день — 24 марта, будет посвящён репетициям, а 25 марта пройдёт гала-концерт в ДК «БМЗ». Начало в 17:00.
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