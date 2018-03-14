Ларин Камиль Шамильевич

Дата рождения: 10 ноября 1966 года

Место рождения: Волгоград

Знак зодиака: Скорпион

Будущий заслуженный артист Татарстана и один из ярких представителей российского шоу-бизнеса родился в семье инженеров. Фамилия Ларин возникла в роду благодаря дедушке Камиля, который при получении паспорта изменил фамилию на первую попавшуюся. Родители старались дать сыну хорошее образование. В юности Камиль всерьез занимался и тяжелой атлетикой, и шахматами, и даже писал стихи. Первым профессиональным учебным заведением для молодого человека стал волгоградский энергетический техникум, но желание реализовываться в творчестве оказалось сильнее. Получив 4-ый разряд в специальности техник-электрик, Ларин отправился в Москву, где поступил в ГИТИС на факультет эстрады. Это решение определило карьеру начинающего артиста на долгие годы вперед, ведь именно в вузе Камиль познакомился с Сашей Демидовым, Леней Барацем, Ростиславом Хаитом и Сергеем Петрейковым. Компания организовала ныне знаменитый комический театр «Квартет И». Работа в «Квартете» принесла Камилю успех и востребованность, ведь наибольшее число ролей он сыграл либо в проектах театра, либо благодаря этим проектам. В его копилке есть и телепередачи, в которых он работал в качестве ведущего и клипы для различных исполнителей и роли в фильмах.

Личная жизнь Камиля Ларина

Впервые Камиль Ларин заключил брак в 1989 году, тогда его избранницей стала девушка, которую он встретил прямо в купе поезда, возвращаясь в Волгоград. Галина так впечатлила темпераментного артиста, что он, по собственному признанию, провел поездку в попытках завоевать ее. В браке они прожили целых 20 лет. Галина родила мужу сына в 1993 году, мальчика назвали Яном. Отношения с ним у Камиля сложились вполне дружеские. Брак с Галиной распался в 2012 году, но бывшей паре удалось сохранить общение и глубокое уважение друг к другу. В 2014 году Ларин снова женился. Его избранницей стала предприниматель Екатерина Андреева. В этом браке родилось двое детей — сын Данияр (2015 г.) и дочь Лейсан (2017 г.). Несмотря на существенную разницу в возрасте, Камиль и Екатерина ведут счастливую жизнь. Сам Ларин шутит на эту тему: «Когда мне исполнится 80 лет, а Кате — 63, она будет почти бабушка, а я — красавец-старик!».

Интересные факты

В популярных фильмах «День выборов» и «День радио» Камиль Ларин играет персонажа по имени, Камиль, техника по профессии, то есть по сути дела иронизирует сам над собой, ведь по первому образованию он электрик

Камиль принял участие в передаче эстафеты олимпийского огня в 2014 году в родном Волгограде

Фильмография

2004 — Моя прекрасная няня

2004-2005 — Фитиль

2006 — Кто в доме хозяин?

2007 — День выборов

2008 — День радио

2009 — Синдром Феникса

2010 — О чём говорят мужчины

2010 — Доктор Тырса

2010 — Трубадур

2011 — О чём ещё говорят мужчины

2011 — Молодожёны

2012 — Дед Мороз всегда звонит трижды

2012 — Крепкий брак

2013 — Быстрее, чем кролики

2013 — Упакованные

2014 — Тётушки

2016 — Страна чудес

2016 — День выборов 2 2018 — Счастья! Здоровья!

2018 — О чём говорят мужчины. Продолжение

Дубляж

1951 — Алиса в Стране чудес — Король Червей

2008 — Вольт — голуби Винни, Бобби, Джоуи, Луи, Блэйк, Том, Билли и др.

Роли в клипах

Роль Фестера Аддамса в клипе Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов»

Роль бунтующего против власти офицера в клипе группы «Агата Кристи» «Весёлый мир» совместно Леонидом Барацем и Ростиславом Хаитом

Роль конферансье в клипе группы «Браво» «Это за окном рассвет» совместно с Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем и Александром Демидовым

Роль картёжника в клипе Ефрема Амирамова «Молодая»

Клип Саши Ч «Только ты сегодня не придёшь» совместно с Леонидом Барацем и Ростиславом Хаитом.

Клип Клементии «Где-то за морями» совместно с Леонидом Барацем, Александром Демидовым и Ростиславом Хаитом.