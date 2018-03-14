«Краски Индии». Гуру индийского танца провёл мастер-класс для воронежцев

В Воронеже впервые прошёл индийский фестиваль. Любители зажигательных индийских танцев, культуры древней страны и профессионалы встретились на одной площадке. В Воронеже впервые прошёл фестиваль «Краски Индии». Цель — как можно ближе познакомить воронежцев с её традициями и особенностями. Мастер-класс от гуру индийского танца Дхармендера Гаутама воронежцы ждали, пожалуй, больше всего. Виртуозный исполнитель в классическом стиле Катхак, показывает необычную постановку — танец штата Раджастхан в современной музыкальной обработке. Внимание преподаватель уделяет каждому.

Чтобы новичку научиться основам народного танца «Гумар», понадобится около двух часов. Специальный костюм для тренировки — не главное, а вот босиком — танцевать обязательно. То, что номер сложный, отмечают даже танцовщицы с более чем 20-летним стажем. Говорят, это был «взрыв мозга» — слишком динамичные, замысловатые движения в композиции — в отличии от привычных, русских танцев. — У каждого танца есть свой язык. Различия всегда есть. Например, как разные цветы имеют разные ароматы. Так же отличаются и танцы. Мы без обуви танцуем, наши танцы — без обуви, мы её не носим. А русские народные танцуют в обуви. Классический индийский танец— соло, но русские народные танцуют в группах, — пояснил преподаватель культурного центра Индии Дхармендер Гаутам.

Попасть на урок к известному московскому хореографу Светлане Туласи Зинаида Баскакова мечтала. В традиционном костюме пришла одна — в индийских танцах она ещё со студенческих лет. — Сейчас — это моё хобби. Был момент, когда была возможность преподавать, я заменяла некоторых преподавателей, но сейчас это моё хобби, которое нравится и мне, и моим детям, и моему супругу. Дочка с удовольствием примеряет украшения, слушает индийскую музыку. Иногда со мной посещает танцы, — рассказала жительница Воронежа Зинаида Баскакова. Колоритный болливудский танец от Светланы Туласи — это история о девушке в красивой юбке, вскружившей голову всему миру. От классического исполнения пришлось отойти и использовать меньше жестов — за час всё не выучишь, а употребишь неправильно — исказится смысл «рассказа». — Я была в Южной Америке с мастер-классами и преподаванием, в Китае, немцы, итальянцы, финны, канадцы. Индийская культура — она стирает все границы между какими-то национальностями. Я была удивлена, с каким энтузиазмом люди взялись за поставленную задачу. Для них это чуть больше, чем просто — так, окей, мы должны выучить и закончить. Они прямо, действительно, старались, — отметила преподаватель индийского классического и болливудского танца Светлана Туласи. За пять дней фестиваля — в культуру этой древней страны погрузились не только воронежцы, но и жители Ярославля, Тамбова и других городов. Теперь могут не только танцевать, но и знают, как заниматься йогой и рисовать мехенди. Юлия Родионова, Константин Кохаров