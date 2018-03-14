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В Видном прошел инклюзивный парафестиваль
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В Видном прошел инклюзивный парафестиваль 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В подмосковном городе Видное состоялся инклюзивный парафестиваль «Ты можешь больше!» для школьников Московской области, сообщил корреспондент телеканала «360».
Фестиваль собрал более 120 школьников с неограниченными возможностями здоровья из Люберец, Подольска, Домодедова и Ленинского района. По словам организаторов, мероприятие не случайно решено было провести в разгар Паралимпиады в Пхенчхане. Основная цель парафестиваля — привлечь, как можно большее количество, особенных детей к занятиям спортом, дать возможность ребятам попробовать свои силы в некоторых видах паралимпийского спорта. Насколько это может быть интересно и увлекательно — школьникам не только рассказали, но и показали ведущие паралимпийцы Московской области, входящие в состав сборных команд России.
Вместе с волонтерами спортсмены провели
мастер-классы
по голболу, бочче, регби и баскетболу на колясках, пауэрлифтингу и футболу для незрячих. Каждый из участников парафестиваля, познакомился с правилами, затем получил возможность выйти на площадку и попробовать свои силы в понравившейся дисциплине.
Приехали наши прославленные паралимпийцы и сурдлимпийцы. Это даже не соревновательная часть, это больше встреча добрых друзей. Я благодарен организаторам, что они привлекают с каждым годом все большее количество детей. И они имеют возможность встретиться, пообщаться со своими кумирами, представляющими Россию. У нас в последнее время создается все больше условий
— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
Министр добавил, что все  физкультурно-оздоровительные
комплексы Подмосковья адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день, порядка 35 тысяч человек профессионально занимаются по разным дисциплинам в Московской области.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области за последние пять лет было построено 144 спортивных объекта.
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