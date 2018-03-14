В Видном прошел инклюзивный парафестиваль

В подмосковном городе Видное состоялся инклюзивный парафестиваль «Ты можешь больше!» для школьников Московской области, сообщил корреспондент телеканала «360».

Фестиваль собрал более 120 школьников с неограниченными возможностями здоровья из Люберец, Подольска, Домодедова и Ленинского района. По словам организаторов, мероприятие не случайно решено было провести в разгар Паралимпиады в Пхенчхане. Основная цель парафестиваля — привлечь, как можно большее количество, особенных детей к занятиям спортом, дать возможность ребятам попробовать свои силы в некоторых видах паралимпийского спорта. Насколько это может быть интересно и увлекательно — школьникам не только рассказали, но и показали ведущие паралимпийцы Московской области, входящие в состав сборных команд России.

Вместе с волонтерами спортсмены провели

мастер-классы

по голболу, бочче, регби и баскетболу на колясках, пауэрлифтингу и футболу для незрячих. Каждый из участников парафестиваля, познакомился с правилами, затем получил возможность выйти на площадку и попробовать свои силы в понравившейся дисциплине.

Приехали наши прославленные паралимпийцы и сурдлимпийцы. Это даже не соревновательная часть, это больше встреча добрых друзей. Я благодарен организаторам, что они привлекают с каждым годом все большее количество детей. И они имеют возможность встретиться, пообщаться со своими кумирами, представляющими Россию. У нас в последнее время создается все больше условий

— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Министр добавил, что все физкультурно-оздоровительные

комплексы Подмосковья адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день, порядка 35 тысяч человек профессионально занимаются по разным дисциплинам в Московской области.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области за последние пять лет было построено 144 спортивных объекта.