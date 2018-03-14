Дельфин накануне выборов Путина представил новую песню: о будущем на костях, нетерпимости и ненависти, но с правом на надежду

Музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) в преддверии выхода своего десятого альбома под названием «442», опубликовал в своем официальном канале в YouTube клип на трек «520».

Кстати, все песни альбома нового альбома Дельфина названы числами — «520», «612», «660», «387»…

Альбом, записанный с новым составом музыкантов, выходит 23 марта. Представленная песня оказалась одной из самых политизированных и жестких из всех записей 46-летнего Андрея Лысикова за последнее десятилетие. Ранее Дельфин не был замечен в политизированности своего музыкального материала.

В клипе кроме очевидной «уточки», ставшей символом протестов в России после митингов и акций 2016 года, прошедших на фоне расследований коррупции в высших эшелонах власти РФ, проведенных Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального , есть и хроника уличных протестов, и сам Дельфин в образе вождя. Однако особое внимание заслуживает не видеоряд, а сами слова. Поэтому стоит не только посмотреть видеоклип, но и внимательно прочитать сам текст.

Нас заставляют гореть, бросая файеры слов В сломанные на треть устройства наших голов. Из грязи наших желаний в мир прорастают цветы Разочарований бутонами пустоты.

Будущее детей штыком упирается в спину, Мы строим для них дома из костей, кровь превращая в глину. На говорят: «Вы должны все свои жизни Родине!» Но мы же более чем «сложны», вроде бы…

Мы сами себя переживем, перегнием В памяти друг у друга. Имена сожжем На ветрах крымского юга. Переболеем детством толерантности, Догадаемся, что «черное» не может быть Противопоставлением «белого». Слова благодарности Для каждого сердца смелого, Которое больше станет И сможет теперь любить. Я знаю такие сердца никто не обманет И, может быть, Крохи любви тепла прольются летним дождем И то, что сгорело дотла, восстанет в нем.

Пламя внутри тебя и меня, Наши глаза от слез ослепли. Ненависти огня Тянутся вверх красные стебли. Солнца наших сердец Медленно гаснут искрами в пепле — Каждый из нас уже мертвец. Тянутся вверх красные стебли.

Всегда нуждою других себя занимая, Всегда что-то красивое творя, Мы движемся в сторону рая Через ненависти моря. Не каждый из нас на том берегу будет, Не каждый сможет туда доплыть, Сквозь шторма своих судеб, Но… все может быть.

Издание

"Медуза"

назвало эту песню Дельфина злой и политической.

Кроме трека «520» в Instagram Дельфина ранее было также размещено превью видеоряда к треку «612».

612 #дельфин #новыйальбом

Публикация от Дельфин (@dolphinmusic)

Фев 27, 2018 в 11:01 PST Чуть раньше в Instargram появилась и нарезка видео к треку «660».

660 #дельфин #новыйальбом

Публикация от Дельфин (@dolphinmusic)

Фев 21, 2018 в 12:04 PST