Юные артисты театра-студии «ОкнО» выступят вблизи Дмитровского с поэтической программой

В пятницу, 23 марта, в Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского района состоится вечер юмористической поэзии «Стихи-Хи-Хи» из цикла «Стихи с табуретки». На сцену выйдут участники младшей группы театра-студии «ОкнО» под руководством Елизаветы Курчановой. Об этом сообщили в администрации «Онежского».

— «Стихи с табуретки» — это творческая площадка для авторского исполнения поэтических произведений, — рассказал представитель администрации. — Стать активным участником поэтического вечера и прочитать свое любимое стихотворение может каждый желающий.

Гостей будут ждать к 18.00. Вход свободный.

Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (мю)