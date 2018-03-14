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Юные артисты театра-студии «ОкнО» выступят вблизи Дмитровского с поэтической программой
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Юные артисты театра-студии «ОкнО» выступят вблизи Дмитровского с поэтической программой 

Управа района Дмитровский города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В пятницу, 23 марта, в Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского района состоится вечер юмористической поэзии «Стихи-Хи-Хи» из цикла «Стихи с табуретки». На сцену выйдут участники младшей группы театра-студии «ОкнО» под руководством Елизаветы Курчановой. Об этом сообщили в администрации «Онежского».
— «Стихи с табуретки» — это творческая площадка для авторского исполнения поэтических произведений, — рассказал представитель администрации. — Стать активным участником поэтического вечера и прочитать свое любимое стихотворение может каждый желающий.
Гостей будут ждать к 18.00. Вход свободный.
Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (мю)
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