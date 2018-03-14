Фотограф объявил охоту на отвратительные и смешные руки в метро

Американский фотограф сосредоточил внимание на кистях рук пассажиров подземки. Необычным рукам он посвятил Instagram-аккаунт subwayhands. По выражению издания Mashabe, еще никогда руки не приковывали столько внимания в сети.

Фотограф фокусируется на утонченных изгибах, прикосновениях и смешных положениях, которые принимают человеческие руки. Герои его работ берутся за поручни, держат близких за руки или просто сидят, сложа руки.

Порой снимки в его аккаунте вызывают у людей отвращение. В основном это касается фотографий, на которых запечатлены экстравагантные женщины с экстремально длинными ногтями. В комментариях под фото подписчики subwayhands не стесняются в выражении эмоции.

Фотограф отмечает не только руки, но и ситуации, в которые попадают их обладатели.

Иногда в кадре появляются совсем необычные персонажи.

Показывать руки пассажиров метро subwayhands начал еще четыре года назад, с тех пор фотограф опубликовал больше 880 снимков. Однако СМИ обратили внимание на необычный профиль только сейчас. На данный момент у него более 14 тысяч подписчиков.