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Хип-хоп исполнитель Desiigner перенес концерты в России на полгода
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Хип-хоп исполнитель Desiigner перенес концерты в России на полгода 

Ревизор.ru 14 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
До переноса, концерты в России должны были пройти 4 и 5 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь жителям мегаполисов придется ждать музыканта до осени. Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты. Сидни Ройел Селби-третий, более известный под псевдонимом Desiigner, начал свою музыкальную карьеру в 2014 году. Но получил широкую известность в 2015 году с выходом своего дебютного сингла «Panda», поднявшегося на первую строчку чарта Billboard Hot 100 и ставшего популярным в ряде стран. В феврале 2016 года было объявлено, что Desiigner подписал контракт с созданным Канье Уэстом лейблом GOOD Music. В июне того же года журнал XXL поместил его в свой ежегодный список лучших новых хип-хоп-исполнителей Freshman Class.
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