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Зеленоградские литераторы представили новое издание стихов и рассказов
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Зеленоградские литераторы представили новое издание стихов и рассказов 

Старое Крюково 14 марта 2018
Фото: Старое Крюково
В «Творческом лицее» состоялась презентация коллективного сборника стихов и рассказов творческого объединения «Свеча и Гроздь» — 20 лет».
39 авторов представили на суд публики свои литературные произведения. Открывая вечер, вдохновитель и организатор проекта член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ Дмитрий Казюлин поздравил всех с выходом долгожданной книги и высказал слова благодарности в адрес члена Совета Федерации РФ Зинаиды Драгункиной за помощь в издании сборника.
Затем авторы сборника, участники творческого объединения «Свеча и Гроздь» в течение двух с половиной часов читали свои произведения и раздавали автографы собравшимся в зале любителям искусства.
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