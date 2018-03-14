Зеленоградские литераторы представили новое издание стихов и рассказов

В «Творческом лицее» состоялась презентация коллективного сборника стихов и рассказов творческого объединения «Свеча и Гроздь» — 20 лет».

39 авторов представили на суд публики свои литературные произведения. Открывая вечер, вдохновитель и организатор проекта член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ Дмитрий Казюлин поздравил всех с выходом долгожданной книги и высказал слова благодарности в адрес члена Совета Федерации РФ Зинаиды Драгункиной за помощь в издании сборника.

Затем авторы сборника, участники творческого объединения «Свеча и Гроздь» в течение двух с половиной часов читали свои произведения и раздавали автографы собравшимся в зале любителям искусства.