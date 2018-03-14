Бьет не значит любит: рассказываем, что делать жертвам насилия в Башкирии

Прошедшие в Башкирии праздники поразили своей жестокостью. Всего за пять дней жертвами кровавых расправ стали несколько молодых женщин, избитые или убитые своими мужьями и возлюбленными. 8 марта 37-летний стерлитамаковец до смерти избил 29-летнюю жену прямо на глазах у троих детей. 12 марта в том же Стерлитамаке мужчина вытолкнул свою жену из окна третьего этажа, женщину увезли на скорой в ближайшую больницу. У пары осталось двое детей.

Корреспондент Ufa1 выяснял, что же делать, если вы стали жертвой семейного насилия.

Если вас избили

Если вы прямо сейчас сидите перед монитором и читаете этот материал, а по лицу у вас расползается синяк, не тяните резину, сделайте три простых шага.

шаг 1: идите в травмпункт, где врач зафиксирует побои. Обязательно укажите, что травмы нанес близкий вам человек;

шаг 2: вызовите стражей порядка на место преступления или сами идите с заявлением в отделение. Расскажите подробно, что произошло.

шаг 3: решите сразу, уходить или не уходить от домашнего тирана. На этом этапе рекомендуем обратиться за юридической помощью, чтобы правильно составить документы на развод.

В центр помощи каждый месяц обращаются десятки женщин

Наказание для домашнего тирана

В 2017 году побои в семье исключили из Уголовного кодекса РФ. Причинение легкого вреда здоровью перевели в разряд административных правонарушений. По статье 116 «Побои, не повлекшие последствий» любителя пускать в ход кулаки могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, которые, вероятнее всего, он выплатит из семейного бюджета, либо на 15 суток отправить за решетку. Уголовное преследование грозит лишь тем, чье рукоприкладство вышло за рамки «легкого вреда».

— В этом случае виновнику грозит отправиться на обязательные работы до 60 часов, исправительные работы до года, получить арест на шесть месяцев или условное наказание на срок до двух лет, — пояснил Ufa1 руководитель адвокатского кабинета «ПравоЗащита» Игорь Вагапов.

В центре ведется работа и с пострадавшими от насилия детьми

Выгнал с детьми на улицу

Пока ведется проверка и решается вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела, женщина должна подумать, уходить ли от насильника. Но, увы, такой выбор есть не у всех. Каждый месяц в уфимское отделение ресурсного центра «Семья» попадают от 5 до 12 женщин, ставшие жертвами насилия. Случаи самые разные — кого-то во время ссоры побил муж, кого-то выгнали на улицу.

Элина (имена жертв насилия изменены. — Прим. ред.) не может вернуться домой к мужу-тирану, хотя квартира принадлежит ей.

Марину муж выгнал сразу после рождения второго ребенка, а его сестра тут же продала квартиру, в которой жили супруги.

По словам заведующей отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Мать и дитя» Венера Гафарова, 70% тех, кто звонит в центр, — жертвы домашнего насилия. Им сразу говорят: «У нас есть койко-место для вас и детей, приходите, мы поможем».

Психологи проводят консультации и встречи

«Спрашивают, куда идти»

В уфимский центр приезжают женщины со всей республики. Социальный приют на улице 50 лет СССР, 27/1 рассчитан на 20 мест для женщин и их детей. Сейчас, например, здесь живут шесть женщин. Кроме уфимского отделения, есть небольшой центр в Белорецке на четыре места и в Татышлинском районе на двух человек.

— Позвонила мать двоих детей из отдаленного района Башкирии, сказала, что ушла с детьми от мужа и живет у подруги. Спросила, куда ей идти. Тут же дали ей план, что делать: в первую очередь, пока у нее есть где жить, обратиться в районный отдел соцзащиты за признанием нуждаемости, пройти медосмотр и приехать к нам, — пояснила заведующая отделением Роза Гафарова.

Бывают и ситуации, что женщин берут срочно, без справок о нуждаемости и медосмотра. Центр предоставляет койко-места и трехразовое питание. Каждый день с жертвами насилия работают психологи — успокаивают, помогают прийти в себя. Далее за дело берутся соцработники, они помогают женщинам получить пособия, найти работу и жилье. Подключаются и юристы — составляют бумаги на развод или заявления в полицию.

В центр можно позвонить по телефону (347) 286-02-53 Получить помощь и консультацию можно по телефону центра: (347) 286-02-53. Есть также бесплатный телефон доверия, действующий по всей России: 8 (800) 300-01-22.

Для беременных и женщин с маленькими детьми работает социальная гостиница при управлении по опеке и попечительству Уфы — центр «Саторис». Гостиница расположена по адресу Невского, 23. Позвонить туда можно по телефону: (347) 242-19-19.

«Стараемся сохранить семью»

С каждой обратившейся в центр женщиной работают психологи. Они выясняют, что спровоцировало насилие, дают советы — возвращаться или уходить от тирана. Некоторые семьи стараются сохранить, психологи работают с супругами и детьми, проводят парные консультации.

— Бывает, что женщины сами виноваты: спровоцировали конфликт. А семья хорошая, крепкая. Тогда приглашаем на совместные консультации, — пояснила Ufa1 Венера Гафарова.

Специалисты стараются сохранить семью и не настаивают на расторжении брака

«Бьет не женщину, а то, что в ней «мужское»

Ufa1 обратился за консультацией к семейному психологу Радмиру Сафину. Эксперт считает, что если не брать случаи нарко— и алкобуйств и психиатрических расстройств у мужчин, женщины чаще всего лезут на рожон и провоцируют супругов применить силу.

— У каждого из нас есть свои роли. Женщина, надевающая в семейной жизни «мужские доспехи», начинающая вести себя слишком холодно и прямолинейно, вызывает нетерпение мужа. Мужчина бьет не женщину, а то, что в ней «мужское», — объяснил Ufa1 клинический психолог Радмир Сафин.

Он посоветовал женщинам обратить внимание на самих себя, попытаться изменить отношение к миру и перестать вести себя как мужчина.