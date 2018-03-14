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Землю на Вайнера в Екатеринбурге признали «археологическим наследием»
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Землю на Вайнера в Екатеринбурге признали «археологическим наследием» 

Уралинформбюро 14 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Стройка «Эрмитаж-Урала» отложена до лета?
Участок земли в Екатеринбурге на улице Вайнера, где прошлой осенью в ходе раскопок нашли гранитные плиты дореволюционной кладки, объявлен «объектом археологического наследия». Об этом свидетельствует акт историко-культурной экспертизы, размещенный на сайте областного управления по охране и использованию ОКН. Перемена статуса может отодвинуть хозяйственное освоение этой территории минимум до лета, передает «Уралинформбюро».
Согласно документу, участок на Вайнера, 11 подпадает под категорию «культурный слой г. Екатеринбурга конца XIX–начала ХХ столетий». В декабре 2017 года управление включило его в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Это означает, что до начала любого строительства там должны быть проведены спасательные археологические полевые работы, причем на довольно большой площади — свыше 445 квадратных метров.
Участок спасательных работ отмечен на схеме желтым цветом. Фото: okn.midural.ru.
Разработкой плана этих работ займется ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская». Как следует из акта экспертизы, составленного челябинским археологом Вадимом Мосиным, на период проведения «спасательной операции» на участке запрещены любые проектно-строительные и земляные работы, проезд строительной техники и тяжелого автотранспорта, организация автостоянок.
По завершении работ участок из списка выявленных памятников исключат. В качестве наиболее удобного времени для проведения археологических изысканий в документе назван период с 5 мая по 20 октября 2018 года.
Стоит напомнить, что территория на Вайнера, 11 предназначена для строительства одного из корпусов центра «Эрмитаж-Урал». Там, рядом с историческим зданием Свердловской картинной галереи, планируется возвести современный пристрой, где разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства.
Как «Уралинформбюро» сообщало ранее, на создание КПЦ «Эрмитаж-Урал» в общей сложности потребуется 600 миллионов рублей — 400 миллионов выделят город и область, еще 200 поступят из федерального бюджета.
Ранее по теме: Уральские археологи тормознули стройку «Эрмитаж-Урал»
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