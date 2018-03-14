Эрмитаж расширил перечень льгот для граждан Беларуси

«С 6 марта 2018 года граждане Республики Беларусь, являющиеся инвалидами первой или второй группы, смогут посетить музей бесплатно». Такова официальная информация, размещенная на сайте музея.

Ранее такая льгота распространялась только на граждан России. Еще одно новшество Эрмитаж вводит сразу для всех граждан Союзного государства — Российской Федерации и Республики Беларусь. Право на бесплатное посещение Эрмитажа теперь получит один сопровождающий инвалида первой или второй группы или ребенка-инвалида. Правда, для прохода все равно понадобится билет — получить его все льготные категории граждан могут в кассе музея при предъявлении соответствующих документов.

Отметим, что для инвалидов в Эрмитаже разработаны специальные маршруты, которые позволяют людям с ограниченными возможностями передвижения увидеть шедевры мирового наследия в четырех зданиях музейного комплекса — от скульптур Древнего Рима и Египта до творений Леонардо да Винчи и Рафаэля. При необходимости у администратора за стойкой «Информация» в Главном вестибюле можно получить коляску, оставив в залог документы, удостоверяющие личность.

На остальных граждан Беларуси наряду с россиянами по-прежнему распространяется льготная цена билета — 400 российских рублей (13 белорусских рублей). Напомним: полная стоимость билета без скидок составляет 700 рублей.

В расширении перечня льгот в музее не видят ничего особенного — это каждодневная планомерная работа: «Решением дирекции в Эрмитаже уже десятки лет существует уникальная для России социальная программа, согласно которой около миллиона человек посещают музей бесплатно. Она распространяется в том числе на детей дошкольного и школьного возраста и студентов независимо от гражданства».

Ведет музей и научное сотрудничество с Беларусью. Оно начало формироваться в прошлом году на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума. Основные точки соприкосновения — наследие фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского. Этот военачальник командовал несколькими крупными и успешными сражениями в Отечественной войне 1812 года и Русско-персидской войне, а в 1828 году заключил Туркманчайский мир. За эту военную кампанию он, кстати, был пожалован в графское достоинство и получил миллион рублей.

Посещать Эрмитаж россияне и граждане Беларуси могут по льготной цене — 400 рублей (13 белорусских). Полная стоимость — 700 рублей

Петербург и Беларусь объединяет наследие графа — в Северной столице у него был особняк на Английской набережной, в Гомеле — дворец, который Паскевич в свое время выкупил у графов Румянцевых и существенно перестроил.

Сейчас Гомельский дворцово-парковый ансамбль — главная достопримечательность города. В феврале нынешнего года там прошла международная научная конференция «Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события», участие в которой принимали специалисты Эрмитажа.

— Я делал доклад «Паскевич и гвардия» — о полках, в которых будущий фельдмаршал служил либо которыми командовал, — рассказал корреспонденту «СОЮЗа» заведующий отделом «Главный штаб» Александр Дыдыкин. — В Эрмитаже есть также фонд Паскевича — у нас хранятся личное оружие и печати фельдмаршала.

Кстати

Совсем скоро — 20 марта — в Эрмитаже состоится выставка-событие, связанная отчасти с судьбой Ивана Паскевича. В Фельдмаршальском зале Эрмитажа, где есть и портрет графа Эриванского, на пять дней выставят саблю второго шаха Ирана (тогда Персии) династии Каджаров Фатх Али-Шаха — военную реликвию времен Туркманчайского мира.