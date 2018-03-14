Жили-были… или как сказки формируют нашу жизнь

Когда жители Гамельна отказались платить Крысолову, он взял в руки свою волшебную дудочку, заиграл на ней и увел из города всех детей от мала до велика. Этот ключевой момент сказки имеет множество скрытых значений. Он служит и комментарием к социальным ценностям, и живым примером семейной трагедии, и даже содержит в себе частичку психологии личности. Фольклор — это литературная кладовая мудрости, которая приносит всё больше урожая с каждым прочтением.

Мы можем почерпнуть очень многое из историй, услышанных в детстве. Сказочные герои — Крысолов, Царевна-лягушка, Фея-крестная — скорее всего, останутся в нашем воображении на всю жизнь. Приключения, которые происходят с героями в сказке, часто в чём-то похожи на трудности, которые нам приходится преодолевать на нашем жизненном пути. Под сказочной оболочкой прячется целая сокровищница смыслов. Сказки — явление определённо более глубокое, чем простая детская забава.

Так получилось, что многие сказки я впервые услышал на их родине. Когда я был ребенком, моя семья много путешествовала по миру, и мы часто проводили за границей по нескольку месяцев. Нас, детей, было шестеро. Порой родителям приходилось проявлять изобретательность, чтобы успокоить нас. Однажды им в голову пришла идея, изменившая нашу жизнь — и так мы стали изучать местные сказки.

Когда мы были в Дании, мы посещали дом Ганса Христиана Андерсена и обсуждали его сказки, например, Русалочку. В Германии мы навестили деревушку Гамельн, где разворачивается действие сказки о Крысолове. В каждой стране мы тщательно изучали истории и места, связанные с ними. В Багдаде это были сказки Тысячи и одной ночи. В Греции и в Египте мы говорили о древней мифологии. В храмах Индии и Японии оживали сказки Азии. Я увидел своими глазами то, как преломляются эти места в призме своих сказок, и то, как сказки до сих пор живут там, и это стало для меня ярчайшим опытом. Это сформировало моё видение мира.

Все мы по-разному представляем сказки. Я слушал истории и старался вообразить места, где они происходили. Когда я, например, попал в немецкую деревушку, откуда Гамельнский Крысолов увел детей, это место выглядело немного не так, как я его себе представлял. В каком-то смысле, отмечая эти различия, я понял, как работает творчество. Это был мимолётный взгляд в глубь могущества силы воображения.

По прошествии времени я понял, как эти сказки в миниатюре отражают трудности жизни. История о Гамельнском Крысолове напоминает нам, что всем родителям рано или поздно придется пустить своих детей в свободное плавание, а каждому ребенку придется справляться со своими чувствами, когда он покинет родительский дом. Если мы будем воспринимать сказку, как отражения внутреннего мира, мы увидим, что все персонажи являются той или иной стороной нашей личности. Например, жители Гамельна могут символизировать практичную, бережливую сторону, которая не может по достоинству оценить наши удивительные способности или творческий потенциал. Если мы обманом лишим воображение времени и ресурсов, которые ему необходимы, это может плохо кончиться. Игра и творчество основываются на энергии детства, которая, исчезнув, может оставить нас в состояние депрессии.

Сказка — это психологическое зеркало нашей личности, а она с возрастом становится все сложнее. Сказочники намеренно наделяли события сюжета глубоким символизмом, чтобы, по мере взросления и познания себя, мы могли открывать новые смыслы. Сказки на ночь имеют огромное влияние на личностное формирование. Люди отождествляют себя с определенными персонажами из историй, услышанных в детстве. В какой-то степени, многие проживают эти истории, даже не замечая, какое влияние старые сказки оказали на их жизнь.

Кадр из фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу Огромное сокровище — знать и понимать, какая сказка из детства оказала на нас влияние. Как только мы поймем основной сюжет, нам только останется взять в руку перо и поучаствовать в написании собственной истории. Мы не можем сотворить реку жизни, но мы совершенно точно можем плыть по ней, управляя своей маленькой лодочкой.

Мифы создают подобие коллективного сна, который снится всем людям одновременно. Если мы хотим понимать наши сны, во многих отношениях, мы должны заглянуть глубже в эти мифы и изучить их. Если мы хотим лучше понимать мифы, мы должны изучать наши сны. Между этими формами воображения существует глубокая связь.

Говорящее животное в сказке часто символизирует голос природы. Среди прочего, сказка напоминает нам, что мы тоже животные. Мы состоим из плоти и крови. Мы часто забываем об этом, чрезмерно погруженные в ментальную и индустриальную культуру. Все мы в первую очередь животные. Мы не посетители природы и не опекуны природы. Мы и есть природа. Животное-помощник играет в сказках очень важную роль. С психологической точки зрения, их голосом говорит мудрость тела.

Неприятные и злые персонажи представляют наши стороны, на которые мы не обращаем внимания или же отрицаем. Карл Юнг заметил, что теневая энергия во снах и сказках часто проявляется в образе ужасающих ведьм или волков. Юнг настаивал, что из этой тьмы может возникнуть добро. Что-то ценное ждёт нас во мраке. Мы не можем исключить эти стороны при самоопределении. В конечном счёте, именно их признание является целью. Суть в том, чтобы конструктивным образом внедрить эти элементы в свою личность.

Мрачные детали в некоторых сказках часто скрывают теневые энергии в их сюжете, образах или экспозиции. Тёмная глубокая чаща — довольно распространённое представление элементов страха. Чудовища живут именно в таком лесу. Лес отражает неукротимые стороны нас самих, остающиеся опасными и хаотичными. Их образы иногда являются нам в кошмарах. Они — важная часть нашей личности. В каком-то смысле, они представляют самые творческие части нашего внутреннего мира. Нам нужно отправиться в этот тёмный лес. Это трудная, неизведанная дорога. И всё же, свежая энергия и новые идеи приходят именно оттуда.

Нам часто необходим опыт, который на первый взгляд может показаться мрачным и неудачным. Это может быть сложный период в жизни. Сначала мы хотим его избежать. Но на самом деле, подсознательно мы понимаем, что эти мгновения необыкновенно ценны. Подобный опыт заставляет нас взывать к сторонам, которые мы отказались до этого развивать. Мы становимся чем-то большим, чем могли бы себе представить.

И. Я. Билибин «Кащей Бессмертный. Иллюстрация к сказке „Марья Моревна“»

Есть одна сказка о крестьянине, выпахивавшем своё поле. Его плуг напоролся на какое-то препятствие. Крестьянин подкопал землю, чтобы посмотреть, на что наткнулся плуг и увидел, что он зацепился за большое кольцо. Он начал копать дальше, выкопал плуг, но увидит, что это кольцо торчит из большого плоского камня. Крестьянин выкопал кольцо и камень. Когда камень очутился на поверхности, оказалось, что он скрывал вход в глубокую подземную пещеру, наполненную сокровищами.

Толкование этого иносказания предполагает: когда нечто становится на нашем пути, мы не должны думать, что это обязательно плохо. Если мы исследуем препятствие, то можем открыть скрытые места в своей душе и откопать спрятанные сокровища. После того, как сокровище будет найдено, мы должны внедрить эти глубинные области красоты в нашу повседневную жизнь.

Находить советы в знакомых историях несложно, но это требует немного усилий. Для начала нужно научиться понимать символизм. Определённые значимые образы несут в себе полезную информацию. Знание того, как прочесть эти сообщения — ключ ко всему шифру. Крестьянин, у которого застрял плуг, символизирует несчастье, потенциально ведущее к добру, которое мы не сможем моментально осознать, но при этом оно же может заставить нас ненадолго остановиться на нашем пути. Сказка — это визуальный опыт. Любой из символов в классической сказке стоит того, чтобы приглядеться к нему внимательнее. Если мы будем размышлять над потоком образов и значений, которые они представляют, то будем щедро вознаграждены за это.

Древние сказки обладают собственной жизнью, каждая со своими уникальными причудливыми особенностями. Их богатство заключается в том, что из одной истории разные слушатели извлекают разные уроки. Сказки могут быть подобными Святому Граалю, который, переходя от одного к другому, позволял людям напиться тем, что они лично хотели вкусить. К тому же, когда мы возвратимся к той же истории время спустя, она поведает нам что-то новое. Сказки могут говорить с нами несколькими способами сразу. Практические стороны нашей личности ценят помощь, которую они оказывают в благоразумном принятии решений. Наша озорная, детская энергия воспринимает сказки как большую весёлую игру. Спокойная, духовная сторона благодарна сказкам за предоставленное время для размышлений.

У поэта Уильяма Стаффорда был любимый образ. Он сказал, что творчество — это «путешествие за красной нитью». Что-то привлекает ваше внимание: чувство, образ, идея, моментальные события. Суть в том, чтобы обратить внимание на этот тонкий импульс и аккуратно последовать за ним. Мы должны скатывать клубок осторожно, иначе нить оборвётся. Открытие для себя большего значения в знакомых историях требует определённой отзывчивости духа. Сначала осознание идей будет хрупким. Мы должны бережно хранить их какое-то время, пока они не донесут своё сообщение до нас. Результаты того, чему мы научимся, могут продлиться целую жизнь.