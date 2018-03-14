В Минске издан альбом об истории старообрядчества

Во вступительной статье, написанной Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, поясняется, что идея выпустить такую книгу родилась во время его рабочей поездки в Гомель, где он посетил музей соседнего города Ветка.

— Я даже не подозревал, — восклицает Григорий Алексеевич, — какого высочайшего уровня коллекция хранится в этом уголке Восточного Полесья. Вышел под большим впечатлением, его хочется разделить с белорусами и россиянами, для которых встреча с Веткой — еще впереди.

В новой книге, наполненной цветными иллюстрациями, авторы Г. Нечаева и С. Леонтьева рассказывают об истории Ветки, ее культурном и духовном феномене, а также о самом музее, в котором бережно сохраняются предметы культурного и духовного наследия русских старообрядцев — от протопопа Аввакума до наших дней.