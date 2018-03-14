5 причин смотреть сериал «Доктор Хэрроу»

На ivi появился первый эпизод австралийского сериала «Доктор Хэрроу», стартовавшего на канале ABC на прошлой неделе. Рассказываем, почему вам стоит его смотреть.

Множество загадок

Доктор Хэрроу

Даниэл Хэрроу — блестящий патологоанатом и гениальный судмедэксперт. У него непростой характер, но исключительные профессиональные качества: Хэрроу искренне сочувствует тем, кто попадает к нему в лабораторию, и готов на все, чтобы выяснить истинные причины их смерти. Каждый эпизод сулит доктору новую головоломку, которую он непременно должен разгадать. Харизматичный главный герой

Как и положено гениальному врачу, доктор Хэрроу — эксцентричная и не самая приятная в общении личность, не признающая никаких авторитетов. Все, кто вынужден с ним работать, терпят его выходки, буквально стиснув зубы. Никого не напоминает?

Неожиданный поворот

Обаятельному доктору приходится ежедневно иметь дело с чужими секретами и тайнами, однако и сам он хранит «скелет в шкафу», который способен поставить под угрозу карьеру доктора и жизнь его семьи.

Йоан «Мистер Фантастик» Гриффит

Все поклонники Рида Ричардса, супергероя вселенной Marvel и персонажа «Фантастической четверки», смогут вдоволь налюбоваться своим любимчиком.

Смесь детектива, медицинского процедурала и семейной драмы

Скучно не будет никому, ведь на фоне развивающейся детективной истории, хитроумных медицинских манипуляций и своего мерзкого характера главный герой будет отчаянно пытаться наладить отношения с повзрослевшей и отстранившейся дочерью.