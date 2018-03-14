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5 причин смотреть сериал «Доктор Хэрроу»
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5 причин смотреть сериал «Доктор Хэрроу» 

Ivi.ru 14 марта 2018
Фото: Ivi.ru
На ivi появился первый эпизод австралийского сериала «Доктор Хэрроу», стартовавшего на канале ABC на прошлой неделе. Рассказываем, почему вам стоит его смотреть.
Множество загадок
Доктор Хэрроу
Даниэл Хэрроу — блестящий патологоанатом и гениальный судмедэксперт. У него непростой характер, но исключительные профессиональные качества: Хэрроу искренне сочувствует тем, кто попадает к нему в лабораторию, и готов на все, чтобы выяснить истинные причины их смерти. Каждый эпизод сулит доктору новую головоломку, которую он непременно должен разгадать. Харизматичный главный герой
Как и положено гениальному врачу, доктор Хэрроу — эксцентричная и не самая приятная в общении личность, не признающая никаких авторитетов. Все, кто вынужден с ним работать, терпят его выходки, буквально стиснув зубы. Никого не напоминает?
Неожиданный поворот
Обаятельному доктору приходится ежедневно иметь дело с чужими секретами и тайнами, однако и сам он хранит «скелет в шкафу», который способен поставить под угрозу карьеру доктора и жизнь его семьи.
Йоан «Мистер Фантастик» Гриффит
Все поклонники Рида Ричардса, супергероя вселенной Marvel и персонажа «Фантастической четверки», смогут вдоволь налюбоваться своим любимчиком.
Смесь детектива, медицинского процедурала и семейной драмы
Скучно не будет никому, ведь на фоне развивающейся детективной истории, хитроумных медицинских манипуляций и своего мерзкого характера главный герой будет отчаянно пытаться наладить отношения с повзрослевшей и отстранившейся дочерью.
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