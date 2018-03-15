Автор и ведущий шоу «Комик в городе» Руслан Белый: «Деньги любой ценой — это отвратительно»

Евгения Петросяна, Сегодня зритель при слове «стендап» (выступление комика живьем перед публикой), скорее всего, вспомнит в первую очередь не Аркадия Райкина Максима Галкина или даже Павла Волю, а именно его — небритого и расслабленного мужчину, вальяжно опирающегося на стойку микрофона офицера запаса из Воронежа, который одним из первых начал популяризировать новый жанр. В 2009 году Белый выигрывал битву стендаперов в шоу «Смех без правил», позже выступал в культовом Comedy Club, вел (и продолжает вести) ставший не менее популярным Stand Up, а теперь у него еще и собственный проект «Комик в городе», в котором он объезжает и обшучивает нашу большую страну. — Как появился именно этот формат? — Странно получается: я работаю в Москве и вдруг посвящаю 8 — 10 минут стендапа, к примеру, Екатеринбургу. Сам я не оттуда, может быть, даже там не был, почему я докопался до этого города? На каком основании? Непонятно. Зато, когда я приезжаю в Екатеринбург, начинаю шутить на тему того, что мэр очень брутален, люди разговаривают по-своему, стадион строят к чемпионату мира по футболу и так далее, тогда это более обоснованно. Или Ростов-на-Дону. Сидя в Москве, я бы вряд ли стал думать о том, что футбольный «Ростов» два года назад занял второе место в первенстве России и попал в Лигу чемпионов. А для ростовчан это большое событие. Или раки очень популярны там. Откуда бы я это узнал? При погружении в жизнь города открывается много интересных тем. Пока мы снимаем первый сезон и не можем себе позволить заехать совсем в глубинку. Но, как только зритель поймет и почувствует формат, будем забираться все дальше и дальше. Первые стендапы Руслан начал репетировать еще в школе. фото: Личный архив — Близкий вам Воронеж сложно было стебать? — Не очень. Я же прожил там 10 лет, учился в военном училище, тусовался. Конечно, многое помню и знаю, о чем можно пошутить. Это будет своего рода экскурс в прошлое, ностальгия. Приправленная свежими фишками. Не уверен, что это сложно. Это ведь юмор: всегда подмечаешь какие-то вещи и обыгрываешь их. Вот раньше я сильно удивлялся одному моменту. Воронежу больше четырехсот лет. И я был поражен, что в городе крайне мало старой архитектуры. Нет исторического центра как такового — крепостей, древних построек, как в других городах. И когда начал копать, выяснил, что во время Великой Отечественной войны город был на 90% разрушен. Бои были не менее кровопролитными и разрушительными, чем в других городах. Это подчеркну особенно. — Очень редко публика в зале приходит на концерт без капли спиртного внутри. А если человек из зала раздухарился так, что начинает цеплять вас? — В целом все люди — адекватные. Но на одном из «открытых микрофонов» (творческая площадка, на которой может выступить каждый желающий; обычно комики «проверяют» материал, читая его на таких мероприятиях. — Ред.) в Тюмени, пока я готовился выйти на сцену, выступали местные ребята, и на них начал наезжать какой-то вульгарный тип. Выкрикивал, хамил. Ну и я вышел и… — Ударили его? — Не-е-ет, я против насилия. Ударил юмористически! Пришлось призвать его к уважению. Потому что для молодых комиков это огромный стресс, они старались и готовились. В целом было смешно. И без негатива. На другом выступлении был чувак, который стоял и снимал весь концерт на телефон. Я минут пять объяснял ему, что этого делать не стоит. Он ржал и продолжал снимать. Мне самому непонятно, зачем приходить на концерт и смотреть его через телефон? Я несколько раз аккуратно отшутился, попросил. Но он не понимал. Пришлось настоять. Зла ни на кого не держу, потому что прекрасно понимаю — виной всему становится алкоголь. Все становятся смелые только под ним. Вместе с Юлией Ахмедовой он делит рабочий кабинет, создавая шоу Stand Up. И набирает команды в проекте «Открытый микрофон». Ничего более, как уверяет каждый из них. Фото: Канал ТНТ — Что вас угнетает в современных шутках, свежих мемах? — У меня есть социальная мечта — чтобы победу в Великой Отечественной перестали использовать как аргумент в споре. Это надоело. Победу превратили в спортивное соревнование. Великое историческое событие сильно опошлили и поставили в один ряд с Олимпиадой или «Евровидением». Но это же было горе! К нему надо относиться бережно. А у нас — победили немцев на Олимпиаде, и понеслась: мемы, картинки, «можем повторить». Ну хватит, друзья! Больше всего меня убил комментарий одного ведущего, который сказал про олимпийскую победу в хоккее, мол, начиналось все плохо, как в 41-м, а закончилось хорошо. И это доносится до широких масс. А потом все удивляются, почему люди такие агрессивные. — Но ведь это тоже своего рода историческая победа. — Конечно. Только в спорте! И — особенно подчеркну — в хоккее. Мы не обыграли сборную Германии по футболу. Мы обыграли сборную Германии по хоккею. Это тоже важный нюанс. — Тогда обострим еще больше. Актер Алексей Серебряков недавно в интервью Юрию Дудю заявил, что наша национальная идея строится вокруг силы, наглости и хамства. Он красавчик? — Мне не нравится сама форма заданного ему вопроса. Она упрощенная, ютубовская. Отсюда и недопонимание, которое возникло после интервью Серебрякова. Какой вопрос — такой ответ. Коротко и тезисно. А сейчас людям надо разжевывать и аргументировать абсолютно все! Я понимаю, что имел в виду Алексей, отвечая на вопрос Дудя. В чем-то я с ним согласен. Поэтому травли не разделяю. В интервью он показался мне ранимым, думающим и переживающим человеком. Правильно оценивающим ситуацию. Его ответ был для умных людей. Для тех, кто может развернуть этот ответ у себя в голове. В другом случае обозначенные им три слова можно воспринять как оскорбление. Ирония судьбы в том, что эти же три слова он потом и получил в качестве реакции на высказывание. Реакция на его слова и стала богатой иллюстрацией. — Вы были судьей рэп-батлов (поэтический поединок между рэперами, в котором допускаются оскорбления любых уровней. — Авт.), в том числе одного из самых эпичных — Оксимирон против Гнойного. Как так получилось? В 2009 году комик выиграл шоу «Смех без правил». Фото: Канал ТНТ — Все вышло весьма случайно. Меня пригласили, и я приехал в Питер, будучи уверенным, что отсужу один батл. Оказалось, что их было три или четыре. Записывали несколько выпусков подряд. Тогда я согласился, чтоб не превращаться в старого брюзжащего деда: «Да что там ваши тыц-тыц-тыц? Вот в мое время!..» Мне показалось интересным пройти тот опыт. — И как впечатления? — Многое понравилось. Как культура, как материал и подход — это круто. Вот один из последних батлов — Гуфа и Птахи (оба рэпера состояли в популярной группе Centr, но потом разругались, и коллектив развалился; на батл они пришли свести счеты, заработав на этом по нескольку миллионов рублей. — Ред.), наоборот, не понравился. Чисто коммерческая история ради хайпа и денег. На Versus-батлах (одна из самых престижных площадок для рэп-поединков) есть своя когорта батлеров, они крутые, и именно их надо так раскручивать. Эта ситуация, кстати, очень похожа и на наш шоу-бизнес. Красивая картинка, антураж, мощный пиар, костюмы, как у цыган, цепи, а по факту — пустышка, забываемый текст и ноль смысла в материале. Все свелось к банальному зарабатыванию денег. Это отвратительно. В нашей стране почему-то в последние годы это стало трендом. Счастье равно деньги. Я заработал деньги, и не важно, каким способом. — Деньги — это зло? — Нет, я их не отрицаю. Но я люблю зарабатывать деньги, а не получать их любой ценой. — Чувство юмора «отрастить» можно? В военной форме выступал в КВН. Фото: youtube.com — Думаю, да. Оно есть у всех — просто у кого-то шире, у кого-то уже, у кого-то специфичное, у кого-то попсовое, у кого-то предсказуемое. Надо расширять границы. А публике надо быть ироничнее, приветливее, не надо быть скованными или ставить границы: ой, про это нельзя шутить, зачем он так? Шутить можно про все! Комикам — больше работать, выступать, много раз облажаться. Опыт — сын ошибок трудных, это так. Ведь то, что зритель видит в итоге, — результат многочасового труда. Фасад. За ним — большие объемы работы. Бывает, когда шутка придумывается сразу. Бывает, приходится долго проверять и шлифовать. Мы называем это «сводить шутку на техническую вечеринку». То есть обкатываем материал на «открытых микрофонах». Потому что иногда мы сами не можем оценить, «зайдет» она или нет. Бывает, что сидишь, вспоминаешь шутку двухлетней давности. Теперь пришло ее время, но контекст поменялся, поэтому шутка работает по-другому — и надо выстроить целый конструктор у себя в голове. Это долгий и кропотливый процесс. — Ваш коллега Данила Поперечный, который, как и Алексей Серебряков, приходил на интервью к Юрию Дудю, считает, что вы много сделали для популяризации жанра в России. Но материал хромает. Мол, очень много гомофобии. — Думаю, это несправедливо. В моих свежих выступлениях этого нет. Хотя, я не спорю, лет пять назад я был жестким гомофобом. В моих «отношениях» с гомосексуалистами — творческих, подчеркну, отношениях! — было несколько этапов. Поначалу: «Что это такое, это же ужас!» Потом: «Ну раз так нравится, ну бывает…» Потом они снова вывели меня из себя, крича на каждом углу, кто они есть. Теперь я снова спокоен, иногда шучу про это, но в обществе гомофобные настроения не поддерживаю.

«Комик в городе» По воскресеньям/22.00, ТНТ Личное дело Руслан Белый родился 28 декабря 1979 года в Праге (Чехия) в семье военного. В 15 лет с родителями вернулся в Россию, стал жить в городе Бобров Воронежской области. Учился в Воронежском военном авиационном инженерном институте, где начал играть в КВН, — в составе команды «Седьмое небо» выиграл «Голосящего КиВиНа». Служил по контракту пять лет, имеет медаль «За отличие в военной службе», уволился в звании капитана. Затем окончил Воронежский аграрный университет. Участвовал в программах «Убойная лига» и «Убойной ночи» в качестве стендап-комика. Выиграл проект «Смех без правил» (ТНТ), получил 700 тысяч рублей, на которые купил квартиру в Воронеже. Снимался в сериалах «Счастливы вместе» и «Универ». С 2013 года ведет и продюсирует шоу Stand Up. Не женат.