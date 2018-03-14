Ремонт ростовского ж/д вокзала: показываем, на что потратили 700 миллионов рублей

Главный железнодорожный вокзал донской столицы готов к встрече иностранных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Ростов-Главный — один из первых вокзалов страны, где завершилась модернизация, приуроченная к грядущему мундиалю.

Генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозёров и губернатор Ростовской области Василий Голубев прогулялись по обновленному вокзалу. Компанию им составили журналисты 161.ru.

Досмотровый павильон

Перед зданием вокзала построили павильон для досмотра. Здесь шесть проходов, есть стационарные металлодетекторы и установки для сканирования багажа. На время чемпионата пропускная способность вокзала вырастет до четырех с половиной тысяч человек.

Досмотровый павильон оборудован стационарными металлодетекторами и установками для сканирования багажа

Для удобства пассажиров здесь же повесили табло с информацией о прибытии и отправлении поездов.

— На всех вокзалах мы внедряем центральную систему информирования. Ростов-Главный оборудован большими и маленькими табло, куда все данные поступают в автоматическом режиме. Важную информацию озвучивают по громкоговорителю. Для иностранцев все сведения во время ЧМ-2018 будем дублировать на английском языке, — рассказал начальник Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский.

Кассы

Помните, какие раньше толпы стояли возле касс на вокзале, особенно летом? Теперь таких ситуаций быть не должно. Появилась электронная очередь по типу той, что есть в банках. Берёшь в автомате номерок и ждешь, когда тебя вызовут.

Автоматы электронной очереди установлены перед входом в кассовый павильон

Да и самих окошек стало больше. Здесь же установили кресла для ожидающих.

Доступная среда

По словам Виталия Вотолевского, модернизированный вокзал полностью адаптирован под нужды людей с ограниченными физическими возможностями. Тактильная плитка, лифты для колясочников, объявления, выполненные шрифтом Брайля, кассы с пониженными окнами. Более того — со временем пассажиры смогут скачать специальное приложение и прокладывать наиболее оптимальный и безбарьерный маршрут по вокзалу.

Дети

Игровая площадка находится на втором этаже

Чем занять ребенка, пока ждете поезд? Отвести на игровую площадку. Она расположена на втором этаже. По задумке, здесь нужно разуваться. Будут ли пассажиры соблюдать это требование, покажет время. Для пап и мам установлены мягкие диваны. Руководство вокзала обещает, что со временем на игровой площадке появится человек, который будет следить за детьми. Для родителей с малышами на первом этаже есть комната матери и ребенка.

Комфорт

Каждый год ростовчане жаловались, что летом на вокзале слишком жарко, а зимой — холодно. Сейчас здесь установлена современная система климат-контроля. На первом этаже стало больше кресел, а вот лишние ларьки и торговые точки убрали. За счет этого зал кажется больше и светлее. Те арендаторы, которые остались, привели свои точки к единому стилю. В разных частях комплекса расположены своеобразные подстанции, где можно зарядить телефон, планшет или ноутбук.

На вокзале стало больше кресел и меньше ларьков

— Мне есть, с чем сравнить. Я был на Ростов-Главном полтора года назад, когда ремонт только начался. Сейчас здесь совершенно другой уровень комфорта. Мы старались позаботиться о каждом пассажире, будь это мамы с детьми, маломобильные граждане или пожилые, — поделился впечатлениями генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.