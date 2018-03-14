Сергей Жилин рассказал о концерте ко Дню единения народов Беларуси и России

В коллективе шесть музыкантов и солистки Марианна Савон и Ирина Братис. Сам Жилин играет на трех инструментах. Сам же ведет концерты и поет. У маэстро — баритон. Впервые он продемонстрировал свой вокальный талант с Анжеликой Варум на шоу «Две звезды».

Первый раз бабушка усадила Сережу за пианино, когда ему исполнилось три года. «Занимайся сейчас, — говорила она. — Потом не будет времени».

Сергей Жилин: Я играл в двух вокально-инструментальных ансамблях, занимался авиамодельным спортом. Книги про Покрышкина, Маресьева и Кожедуба зачитывал до дыр. Мы с ребятами мастерили самолеты. Я умел работать на всех станках: фрезерном, токарном, сверлильном, точильном. Но в 16 лет нарушил правила техники безопасности, и большой палец правой руки попал в сверлильный станок. Он до сих пор полностью не сгибается…

С шести лет я учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, там были многочасовые занятия по специальности. Когда я оттуда «выскочил» в восьмом классе, то мне надолго хватило полученного в ЦМШ багажа.

Мама отдала мои документы в военно-музыкальное училище, но оно было более военным, чем музыкальным, и я сказал, что не стану там учиться. Тогда отыскали общеобразовательную школу, где в одном из классов вместо УПК занимались музыкой.

А джаз играть научились сами?

Сергей Жилин: Одно время играл регтаймы. Потом поступил в джазовую студию при ДК «Москворечье» и создал «Фонограф». Наш дебют состоялся в 1983 году.

В 1984-м меня забрали в армию, но я служил в Москве в ансамбле песни и пляски, практически через дорогу от ДК «Замоскворечье». И бегал на репетиции «Фонографа». После службы поступал в Гнесинку. Сел за рояль и сыграл так, что комиссия поставила «пятерку». А вот на сочинении срезался. Вернулся в «Фонограф», а к мысли о высшем музыкальном образования вернулся только через лет двадцать.

Чтобы свести концы с концами, работал пианистом в «Палас Отеле». Целыми вечерами сидел за роялем. Через полгода получил должность музыкального менеджера отеля. И смог купить нормальный телевизор, холодильник и пылесос. А состоятельным человеком почувствовал себя, когда перестал считать деньги на бензин.

Расскажите о своей встрече с Биллом Клинтоном?

Сергей Жилин: Мы дружили с художественным руководителем Президентского оркестра России Павлом Овсянниковым, я делал аранжировки для его коллектива. Когда в Москву приехал Билл Клинтон, Павел Борисович пригласил меня сыграть в его присутствии. Приехали в загородную резиденцию. В зале поставили рояль, рядом на подставке саксофон. Не все знают, что Клинтон играет лишь тогда, когда впервые приезжает в страну. Это был как раз тот самый случай. Сидим час, полтора. И вот входит Клинтон, берет саксофон и говорит: «Summertime»! Key A". Это Гершвин. Клинтон сыграл тему, затем соло, дал возможность исполнить соло мне. А потом предложил сыграть еще «My Funny Valentine» Ричарда Роджерса.

В детстве мы с ребятами мастерили самолеты, я умел работать на всех станках: фрезерном, токарном, сверлильном, точильном…

Вы не просто дирижер, вы еще и руководитель «Фонографа», который аккомпанирует участникам шоу «Голос» и «Голос. Дети». С кем труднее — со взрослыми или детьми?

Сергей Жилин: С детьми проще. Конечно, всех расстраивает поражение, а уж детей тем более. Главное тут — не отчаиваться и не бросать работать. В нашей команде есть вокалисты, которые пробовали силы в «Голосе», но не заняли заметных мест (Марианна Савон, Полина Богусевич), к кому-то жюри даже не повернулось. Сейчас они продолжают совершенствоваться и имеют успех у зрителей. Полина Богусевич заслуженно победила на детском «Евровидении».

С Дмитрием Нагиевым давно знакомы?

Сергей Жилин: С программы «Две звезды», и мы сразу поладили.

Сергей Сергеевич, будут ли участники «Голоса» выступать на концерте по случаю Дня единения народов Беларуси и России?

Сергей Жилин: Будут. А еще Володя Пресняков и Леонид Агутин.