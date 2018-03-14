Ещё
Максим Галкин представляет в Кремле новую программу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максим Галкин представляет в Кремле новую программу 

Москва24 14 марта 2018
Фото: Москва24
Встречайте большой сольный концерт и новую программу Максима Галкина в Кремле 23 марта: мальчишество, дерзость, смех и «невыносимая легкость бытия»!
Неблагодарное дело: описывать словами скетчи, импровизации и реплики популярного пародиста. Их нужно видеть и слышать, сидя в зрительном зале, который то и дело взрывается хохотом и аплодисментами.
Блестящие пародии Максима Галкина всегда столь точны, что неизвестно, кому аплодируют зрители: артисту или вдруг возникшему на сцене Муслиму Магомаеву с его знаменитой «Ночь пройдет, солнце взойдет…», или Александру Серову, плавно переходящему в Диму Билана с Басковым? Высунула нос Верка Сердючка, а ей на смену пришла Рената Литвинова — "Марлен Дитрих наших дней". Скрылась и она — явилась громогласная Маша Распутина в одном флаконе с Жанной Агузаровой… И вдруг снова на сцене только Максим Галкин. Один-одинешенек, но с тысячью лиц и образов, стоящих за ним.
Ведущие ток-шоу, певцы, политики — мастерски подсмотренные и скопированные Максимом — становятся даже чем-то «ближе и роднее» зрителям. Наверное, в этом и есть зерно истины. А сам артист словно ни при чем и стоит в стороне, но пристально выглядывает мельчайшие штрихи и жесты, занося их в свою невидимую галерею пародий.
"Знаете, я бы сам с удовольствием сходил на свой концерт, так он хорош!" — снова пересмешничает Максим.
Стоимость билетов — от 1500 до 25000 рублей.
Москва24: последние новости
Физик рассказал о вкладе Стивена Хокинга в развитие науки II конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition продолжает прием заявок Нехватка кинотеатров мешает развитию российского кино – Швыдкой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение