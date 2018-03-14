Максим Галкин представляет в Кремле новую программу

Встречайте большой сольный концерт и новую программу Максима Галкина в Кремле 23 марта: мальчишество, дерзость, смех и «невыносимая легкость бытия»!

Неблагодарное дело: описывать словами скетчи, импровизации и реплики популярного пародиста. Их нужно видеть и слышать, сидя в зрительном зале, который то и дело взрывается хохотом и аплодисментами.

Блестящие пародии Максима Галкина всегда столь точны, что неизвестно, кому аплодируют зрители: артисту или вдруг возникшему на сцене Муслиму Магомаеву с его знаменитой «Ночь пройдет, солнце взойдет…», или Александру Серову , плавно переходящему в Диму Билана с Басковым? Высунула нос Верка Сердючка, а ей на смену пришла Рената Литвинова — " Марлен Дитрих наших дней". Скрылась и она — явилась громогласная Маша Распутина в одном флаконе с Жанной Агузаровой… И вдруг снова на сцене только Максим Галкин. Один-одинешенек, но с тысячью лиц и образов, стоящих за ним.

Ведущие ток-шоу, певцы, политики — мастерски подсмотренные и скопированные Максимом — становятся даже чем-то «ближе и роднее» зрителям. Наверное, в этом и есть зерно истины. А сам артист словно ни при чем и стоит в стороне, но пристально выглядывает мельчайшие штрихи и жесты, занося их в свою невидимую галерею пародий.

"Знаете, я бы сам с удовольствием сходил на свой концерт, так он хорош!" — снова пересмешничает Максим.

Стоимость билетов — от 1500 до 25000 рублей.