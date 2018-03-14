Творческая лаборатория «Дополненная реальность» в ЗИЛе

Весенняя творческая лаборатория в ЗИЛе пройдет с 27 по 30 марта. Каждый день в течение 4 часов участники лаборатории будут ставить творческий эксперимент и пробовать дополнить реальность средствами анимации. В результате получат очень необычный и интересный сюжет, в котором анимационные персонажи будут действовать в реальном мире, взаимодействовать с реальными людьми, например с участниками смены (своими создателями).

Программа смены:

день 1 27 марта 11:00-15:00 Знакомство. Просмотр видеоработ в подобных техниках. Обмен идеями. Работа над сценарием. Создание раскадровки. день 2 28 марта 11:00-15:00 Введение в операторскую работу. Поиск пространства для съемки. Выбор ракурса. Съемка видеоматериалов. Запись звука.

день 3 29 марта 11:00-15:00 Разработка плана работы над анимационной частью, соотнесение анимации с видео. Создание пластилиновых персонажей и объектов. Начало съемки.

день 4 30 марта 11:00-15:00 Съемка анимации в синхронизации с видеоматериалом.

Подробная информация и обязательная запись в группы по телефону куратора смены +7 903 544 36 93.

Оплата в кассе Культурного центра ЗИЛ в первый день смены.