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Творческая лаборатория «Дополненная реальность» в ЗИЛе
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Творческая лаборатория «Дополненная реальность» в ЗИЛе 

Ezhikezhik.ru 14 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Весенняя творческая лаборатория в ЗИЛе пройдет с 27 по 30 марта. Каждый день в течение 4 часов участники лаборатории будут ставить творческий эксперимент и пробовать дополнить реальность средствами анимации. В результате получат очень необычный и интересный сюжет, в котором анимационные персонажи будут действовать в реальном мире, взаимодействовать с реальными людьми, например с участниками смены (своими создателями).
Программа смены:
день 1 27 марта 11:00-15:00 Знакомство. Просмотр видеоработ в подобных техниках. Обмен идеями. Работа над сценарием. Создание раскадровки. день 2 28 марта 11:00-15:00 Введение в операторскую работу. Поиск пространства для съемки. Выбор ракурса. Съемка видеоматериалов. Запись звука.
день 3 29 марта 11:00-15:00 Разработка плана работы над анимационной частью, соотнесение анимации с видео. Создание пластилиновых персонажей и объектов. Начало съемки.
день 4 30 марта 11:00-15:00 Съемка анимации в синхронизации с видеоматериалом.
Подробная информация и обязательная запись в группы по телефону куратора смены +7 903 544 36 93.
Оплата в кассе Культурного центра ЗИЛ в первый день смены.
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