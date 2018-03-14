Гарри Стайлс признался в бисексуальности!

Бывший солист группы One Direction Гарри Стайлс (22) открыто заявил о своей бисексуальности в новой песне! Вчера на своем концерте в Париже Гарри исполнил песню Medicine, в которой признался, что ему нравятся как девушки, так и парни. Кстати, раньше во время исполнения Гарри бормотал или пропускал фрагмент со своим каминг-аутом. Но теперь все встало на свои места!

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Вот и откровение певца: « … Здесь девушки и парни. Я бываю и с теми, и с другими. Я не стесняюсь этого. Я спускаюсь, понимаю, что мне нравится это, и когда я усну, я буду мечтать, чтобы вновь ощутить твой вкус…»

https://twitter.com/TheHarrySource/status/973661721725464576

В Twitter Гарри сразу поддержали: «Гарри Стайлс, пишущий гимны о бисексуальности и одевающийся в женственную одежду, ломает стереотипы о гендерных ролях в обществе. Я горжусь быть его фанатом!»

Такого мы точно не ожидали!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/garri-stajlz-priznalsya-v-biseksualnosti/