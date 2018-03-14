Индийская ярмарка развернется вблизи Марьиной Рощи

Фестиваль индийской культуры «Delhi базар» состоится неподалеку от Марьиной Рощи. Всех желающих ждут с 16 по 18 марта в пространстве «Спейс», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской.

«Гости попробуют национальные блюда Индии и Непала, посетят уроки хинди и приобретут этническую одежду и аксессуары. Также здесь можно будет купить аюрведическую косметику и различные специи», — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.

Фестиваль пройдет 16 марта с 13.00 до 20.00, а 17 и 18 марта — с 12.00 до 20.00. Напомним, адрес дизайн-завода «Флакон» — ул. Большая Новодмитровская, д. 36. Вход свободный. (ак)