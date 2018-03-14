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В ТЦСО «Бутово» будут говорить о Льве Толстом
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В ТЦСО «Бутово» будут говорить о Льве Толстом 

Вестник Бутова 14 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
В нынешнем году исполнится 190 лет со дня рождения великого русского писателя и мыслителя Льва Толстого (1828-1910). Встреча, посвящённая «матёрому человечищу» русской литературы пройдёт в четверг, 15 марта.
Местом проведения толстовской встречи станет ТЦСО «Бутово». Сама встреча станет частью проекта «Литературный час».
Бутовчане будут говорить о героях и идеалах, произведениях и духовных метаниях литературного гения.
Встреча пройдёт по адресу: улица Старокачаловская, дом 3, корпус 1.
Начало толстовского «Литературного часа» — в 14.00.
Все вопросы, относящиеся к завтрашней встрече, вы можете выяснить заранее по телефону: 8-495-712-07-99
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