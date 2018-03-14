В ТЦСО «Бутово» будут говорить о Льве Толстом

В нынешнем году исполнится 190 лет со дня рождения великого русского писателя и мыслителя Льва Толстого (1828-1910). Встреча, посвящённая «матёрому человечищу» русской литературы пройдёт в четверг, 15 марта.

Местом проведения толстовской встречи станет ТЦСО «Бутово». Сама встреча станет частью проекта «Литературный час».

Бутовчане будут говорить о героях и идеалах, произведениях и духовных метаниях литературного гения.

Встреча пройдёт по адресу: улица Старокачаловская, дом 3, корпус 1.

Начало толстовского «Литературного часа» — в 14.00.

Все вопросы, относящиеся к завтрашней встрече, вы можете выяснить заранее по телефону: 8-495-712-07-99