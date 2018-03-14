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Костромич проспал в баре новенький смартфон
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Костромич проспал в баре новенький смартфон 

Kostroma.Today 14 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Морфей и крепкий алкоголь оставили костромича без связи, узнал KOSTROMA.TODAY. Его телефон достался недремлющему воришке.
Судьба свела двух костромичей в одном из увеселительных заведений города. В бар на исходе прошлого года мужчины пришли порознь и разместились за соседними столиками: один отмечал свое 45-летие, второй решил расслабиться в середине рабочей недели. Отдых с крепким алкоголем сыграл со вторым злую шутку — клиента бара сморил сон. Чем и воспользовался юбиляр.
Как уточнили в прокуратуре Костромской области, 45-летний костромич заметил, что у спящего из кармана дубленки выглядывает сенсорный телефон. Недолго думая, костромич решил преподнести себе подарок на день рождения и вытащил смартфон. Спящий даже не шелохнулся. Плохой поступок клиента заметила охрана питейного заведения и задержала наглеца, передав в руки правоохранителей.
На днях грабитель-неудачник услышал приговор суда — мужчину отправили в колонию строгого режима на 1 год и 4 месяца. Как оказалось, ранее он уже был судим за грабеж, а на воле погулял недолго — всего пару месяцев.
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