Костромич проспал в баре новенький смартфон

Морфей и крепкий алкоголь оставили костромича без связи, узнал KOSTROMA.TODAY. Его телефон достался недремлющему воришке.

Судьба свела двух костромичей в одном из увеселительных заведений города. В бар на исходе прошлого года мужчины пришли порознь и разместились за соседними столиками: один отмечал свое 45-летие, второй решил расслабиться в середине рабочей недели. Отдых с крепким алкоголем сыграл со вторым злую шутку — клиента бара сморил сон. Чем и воспользовался юбиляр.

Как уточнили в прокуратуре Костромской области, 45-летний костромич заметил, что у спящего из кармана дубленки выглядывает сенсорный телефон. Недолго думая, костромич решил преподнести себе подарок на день рождения и вытащил смартфон. Спящий даже не шелохнулся. Плохой поступок клиента заметила охрана питейного заведения и задержала наглеца, передав в руки правоохранителей.

На днях грабитель-неудачник услышал приговор суда — мужчину отправили в колонию строгого режима на 1 год и 4 месяца. Как оказалось, ранее он уже был судим за грабеж, а на воле погулял недолго — всего пару месяцев.