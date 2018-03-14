Хаяо Миядзаки завершил работу над первой за пять лет анимационной картиной

ТОКИО, 14 марта. / ТАСС /. Японский мультипликатор Хаяо Миядзаки завершил работу над первой с 2013 года анимационной картиной-короткометражкой, получившей название «Гусеница Боро». Как сообщается в среду на сайте студии Ghibli, мультфильм будет показан в кинозале одноименного музея с 21 марта по 31 августа.

"Когда я учился в начальной школе, я узнал про фотосинтез и заинтересовался, как можно понаблюдать за этим процессом. Я задался вопросом, может ли гусеница увидеть пузырьки воздуха, или, если она грызет листья, будет ли это также вкусно как желе? Или, к примеру, выглядят ли для нее пчелы-охотники как беспилотные летательные аппараты на поле сражения? И таким образом у нас получился этот фильм", — отметил в своем комментарии по случаю скорого выхода картины Миядзаки.

Продолжительность короткометражки составляет чуть больше 14 минут. Она рассказывает о гусенице Боро, только что появившейся на свет в городе и ее впечатлениях об окружающем мире. Мультфильм создан исключительно при помощи компьютерной графики.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, отметив, что его эпоха закончилась и он хотел бы передать эстафету мультипликации новому поколению. Однако летом 2015 года стало известно, что мультипликатор работает над новой короткометражкой, а в прошлом году студия Ghibli подтвердила, что он создает и полнометражный анимационный фильм. Называться он будет «Как поживете?» (яп. Kimitachitachi wa do ikiru ka).