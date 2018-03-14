В зюзинской библиотеке пройдет творческий вечер

Творческий вечер поэта Людмилы Колодяжной пройдет 18 марта в 14:00 в библиотеке № 181 по адресу: ул. Болотниковская д. 44 корп. 1.

На вечере выступит член Союза писателей РФ, поэт Людмила Колодяжная. Она проведет презентацию своего нового поэтического сборника «Строчка бытия».

В программе: авторские стихи на тему дебютного стихотворного цикла русского поэта Михаила Кузмина «Александрийские песни».

Еще автор-исполнитель, композитор Александр Долгополов исполнит песни, а гости вечера, участники Литературного объединения Дома ученых, прочитают малую прозу.