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В зюзинской библиотеке пройдет творческий вечер
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В зюзинской библиотеке пройдет творческий вечер 

Каховка 14 марта 2018
Фото: Каховка
Творческий вечер поэта Людмилы Колодяжной пройдет 18 марта в 14:00 в библиотеке № 181 по адресу: ул. Болотниковская д. 44 корп. 1.
На вечере выступит член Союза писателей РФ, поэт Людмила Колодяжная. Она проведет презентацию своего нового поэтического сборника «Строчка бытия».
В программе: авторские стихи на тему дебютного стихотворного цикла русского поэта Михаила Кузмина «Александрийские песни».
Еще автор-исполнитель, композитор Александр Долгополов исполнит песни, а гости вечера, участники Литературного объединения Дома ученых, прочитают малую прозу.
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