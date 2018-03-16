Открылись «Дни Навруза на Старом Арбате»

15 марта в Москве состоялась церемония официального открытия «Дни Навруза на Старом Арбате». В ней приняли участие представители министерств и ведомств России, дипломатического корпуса и международных организаций, средств массовой информации, а также представители стран ареала Навруз, таджикской диаспоры и молодежи, проживающие в различных регионах России.

Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддин Сатторов в своей приветственной речи отметил, что Навруз (в переводе «Новый день») — один из древнейших традиционных праздников, берущего свои истоки из богатой арийской культуры, является испокон веков источником радости, оптимизма, веселья и надежды.

Сатторов подчеркнул, что запланированные в эти дни мероприятия направлены на ознакомление жителей и гостей Москвы с традициями празднования Навруз, постижение философии Навруза — проявить любовь к ближним, уважение и заботу о людях старшего поколения, сохранить и приумножить мудрые народные традиции и укрепить культурные ценности.

Гостям этого вечера была предложена разнообразная концертная программа с участием национальных коллективов Таджикистана и других стран ареала Навруз. Также гости могли отведать традиционную национальную праздничную кухню таджиков и ознакомиться с основными традициями праздника Навруз, в частности со столом «Хафт син и Хафт шин».

На выставке различными компаниями и организациями Таджикистана представлена самобытная продукция народного ремесла и мастерства, которые укрощают мероприятие и придают ему особый колорит. Также на выставке представлены туристические возможности Таджикистана и организована экспозиция известных таджикских художников.

Выставка «Дни Навруза на Старом Арбате» работает до 18 марта 2018 года. Всем посетителям представлена уникальная возможность ознакомиться с неповторимыми традициями и богатой культурой Таджикистана и других стран ареала Навруз.