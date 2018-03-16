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Открылись «Дни Навруза на Старом Арбате»
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Открылись «Дни Навруза на Старом Арбате» 

Мир24 16 марта 2018
Фото: Мир24
15 марта в Москве состоялась церемония официального открытия «Дни Навруза на Старом Арбате». В ней приняли участие представители министерств и ведомств России, дипломатического корпуса и международных организаций, средств массовой информации, а также представители стран ареала Навруз, таджикской диаспоры и молодежи, проживающие в различных регионах России.
Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддин Сатторов в своей приветственной речи отметил, что Навруз (в переводе «Новый день») — один из древнейших традиционных праздников, берущего свои истоки из богатой арийской культуры, является испокон веков источником радости, оптимизма, веселья и надежды.
Сатторов подчеркнул, что запланированные в эти дни мероприятия направлены на ознакомление жителей и гостей Москвы с традициями празднования Навруз, постижение философии Навруза — проявить любовь к ближним, уважение и заботу о людях старшего поколения, сохранить и приумножить мудрые народные традиции и укрепить культурные ценности.
Гостям этого вечера была предложена разнообразная концертная программа с участием национальных коллективов Таджикистана и других стран ареала Навруз. Также гости могли отведать традиционную национальную праздничную кухню таджиков и ознакомиться с основными традициями праздника Навруз, в частности со столом «Хафт син и Хафт шин».
На выставке различными компаниями и организациями Таджикистана представлена самобытная продукция народного ремесла и мастерства, которые укрощают мероприятие и придают ему особый колорит. Также на выставке представлены туристические возможности Таджикистана и организована экспозиция известных таджикских художников.
Выставка «Дни Навруза на Старом Арбате» работает до 18 марта 2018 года. Всем посетителям представлена уникальная возможность ознакомиться с неповторимыми традициями и богатой культурой Таджикистана и других стран ареала Навруз.
Московский праздник «Дни Навруза на Старом Арбате» в «ТВК Арбат 24» (ул. Арбат, дом 24) организован по инициативе Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации и при поддержке ООО «Кристалл-Экспо» и Правительства Москвы.
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