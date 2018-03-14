Подопечные Творческого центра Юрия Энтина примут участие в инклюзивном концерте

Юные подопечные Творческого центра Юрия Энтина примут участие в инклюзивном концерте, который пройдет 23 марта в здании управы Пресненского района.

— Дети подготовили яркие музыкальные и танцевальные номера. Гвоздем программы станет клоунский номер, который покажут наши подопечные. Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут посетить концерт, представят свои номера в видеоформате, — отметила Вера Хруст, директор отдела фестивалей Творческого центра Юрия Энтина.

Она добавила, что инклюзивный фестиваль последний раз прошел осенью в храме Христа Спасителя

Вход свободный. Гостей ждут к 16:00 по адресу: Шмитовский переулок, дом 2, строение 1.